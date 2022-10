In (vor-)letzter Minute: Hartinger rettet das Remis

Details Montag, 10. Oktober 2022 22:51

Tus Raiba Kirchbach und SV Union Weinburg teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Kirchbach ging nach 13 Minuten in Führung

Die Gastgeber, die eigentlich über die ganze Spielzeit viel aggressiver waren als die Gäste gingen auch verdient in Führung. Christofer Koschatzky brachte sein Team in der 13. Minute nach vorn. Das 1:1 von SV Weinburg bejubelte Ismar Dedic` (29.) - er verwertete einen Elfmeter, den, der zum Feldspieler umfunktionierte Ersatztorhüter herausholte. Die Gäste mussten den Treffer von Jakob Weber zum 2:1 hinnehmen (34.). Mit einem Tor Vorsprung für Tus Kirchbach ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Die Systemumstellung von Coach Harnik machte sich bezahlt

In der zweiten Hälfte vermochte es Kirchbach nicht, den Sack zuzumachen und vergab eine Vielzahl an Chancen - Weinburg-Goalie Andreas Leschnik glänzte durch unglaubliche Paraden. Zehn Minuten vor Schluss bewies Weinburg Coach Michael Harnik den Mut zum Risiko und löste die Viererkette auf. Der Mut wurde auch belohnt - kurz vor Ende der Partie war es Christoph Hartinger, der Weinburg rettete und den Ausgleich markierte (89.). Letztlich gingen Kirchbach und SV Union Weinburg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Gewinnen hatte bei Tus Raiba Kirchbach zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück.

SV Weinburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Weinburg ist deutlich zu hoch. 29 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Süd fing sich bislang mehr Tore ein.

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gastgeber die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Tus Kirchbach damit auch unverändert auf Rang zehn. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Kommenden Mittwoch (19:30 Uhr) bekommt Kirchbach Besuch von USV Nestelbach im Ilztal. Am Samstag empfängt SV Union Weinburg SVU Kapfenstein.

Statement zum Spiel:

Michael Harnik, Trainer Weinburg:

"Wir haben mit viel Glück einen Punk mit nachhause genommen. Wenn wir uns nicht steigern und nicht in die Zweikämpfe gehen, dann werden wir nicht mehr viel Punkten - genau das muss in die Spieler rein. Aber ich bin der letzte, der aufgibt."

Gebietsliga Süd: Tus Raiba Kirchbach – SV Union Weinburg, 2:2 (2:1)

89 Christoph Hartinger 2:2

34 Jakob Weber 2:1

29 Ismar Dedic` 1:1

13 Christofer Koschatzky 1:0