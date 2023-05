Nach 13 Spielen ohne Sieg: USV Unterlamm beendet schwarze Serie

Details Sonntag, 28. Mai 2023 14:08

Nichts zu holen gab es für SV Weinburg bei USV Unterlamm. Das Schlusslicht erfreute seine Fans mit einem 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Unterlamm die Nase vorn. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Weinburg gegen USV Raika Unterlamm mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

In der ersten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag

Kevin Matzl brachte USV Unterlamm in der 25. Spielminute in Führung. Das 1:1 von SV Union Weinburg stellte Marc Bracko sicher (35.). Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Ismar Dedic` zum 2:1 zugunsten der Gäste (40.). Den Freudenjubel von SV Weinburg machte Matzl zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Mit einem schnellen Doppelpack (80./84.) zum 4:2 schockte Matthias Siegl Weinburg. Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Michael Harnik von SV Union Weinburg noch eine Gelb-Rote Karte abholte (91.). Der Schiedsrichter beendete das Spiel und SV Weinburg steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen Unterlamm kam man unter die Räder.

Weinburg-Coach Michael Harnik sah wegen Kritik am Schiedsrichter die Ampelkarte

USV Raika Unterlamm muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit 77 Toren fing sich das Heimteam die meisten Gegentore in der Gebietsliga Süd ein. USV Unterlamm bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und 16 Pleiten. Nach 13 Spielen ohne Sieg bejubelte Unterlamm endlich wieder einmal drei Punkte.

In der Schlussphase der Saison befindet sich Weinburg in der Tabelle über dem ominösen Strich. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Union Weinburg alles andere als positiv. SV Weinburg musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Am kommenden Sonntag trifft USV Raika Unterlamm auf FC Bad Radkersburg, Weinburg spielt am selben Tag gegen Tus Raiba Kirchbach.

Stimme zum Spiel:

Maximilian Hammer, sportlicher Leiter Unterlamm:

"Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Am Ende war der Sieg aber für uns verdient."

Gebietsliga Süd: USV Raika Unterlamm – SV Union Weinburg, 4:2 (2:2)

84 Matthias Siegl 4:2

80 Matthias Siegl 3:2

45 Kevin Matzl 2:2

40 Ismar Dedic` 1:2

35 Marc Bracko 1:1

25 Kevin Matzl 1:0

Aufstellungen:

Unterlamm: Damjan Vuzem - Lukas Lenz-Riegler, Florian Fuchs, Andras Molnar, Dennis Maurer, David Eibel (K) - Kristjan Kulcar, Matthias Siegl, Philipp Hammer - Kevin Matzl, Kevin Pfeifer

Ersatzspieler: Felix Patrick Long, Benjamin Moser, Fabian Thomaser, Maximilian Moser, Marc Thier, Nico Gimpl

Weinburg: Berat Bingöl - Rok Ferk, Marc Bracko , BEd, Patrick Jahrbacher, Serkan Elmas - Rene Rauch, Ismar Dedic` (K), Matevz Verhovcak, Xhesion Boci, Julian Insupp - Denis Poljanec



Ersatzspieler: Michael Harnik, Patrick Sauer



