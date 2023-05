Zwei Eigentore und ein Ausschluß: Kapfenstein bringt Führung nicht über die Zeit

Details Montag, 29. Mai 2023 21:55

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das USV Nestelbach mit 2:1 gegen Kapfenstein gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte SVU Kapfenstein Nestelbach in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Kapfenstein-Torhüter Bernd Ulrich sah die rote Karte

Obwohl die Hausherren im ersten Durchgang eine Vielzahl an Möglichkeiten produzierten stand zur Pause stand ein Unentschieden auf der Anzeigentafel, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Das erste Tor des Spiels ging an Kapfenstein. Allerdings gelang dies nur mithilfe von USV Nestelbach im Ilztal: 1:0 für SVU Kapfenstein durch ein Eigentor in der 48. Minute. Dominik Grassmugg war der Pechvogel.

Tor, Toor, Tooor für SVU Kapfenstein zum 0:1! Nach einer Ecke kommt Marko Karnet per Oberschenkel an den Ball, Schnidi kommt noch an den Ball, kann den Gegentreffer allerdings nicht verhindern! Jojo, Ticker-Reporter

Die Gäste wurden jetzt ein wenig stärker und kamen ebenso zu guten Chancen. In Minute 67 wurden sie aber stark dezimiert: Keeper Bernd Ulrich nahm einen hohen Ball außerhalb des Strafraumes mit der Hand an und wurde sofort vom Platz gestellt. Die Gäste ab sofort mit einem Mann weniger am Platz. Die Schlussphase bzw. die Nachspielzeit wurde noch einmal richtig spannend. In der 90. Minute war Stefan Seybold zur Stelle und markierte das 1:1 von USV Nestelbach (90.).

Was ist schlimmer als ein Eigentor? Durch ein Eigentor in der Nachspielzeit in Rückstand zu geraten und die Partie noch zu verlieren. Unglücksrabe Georg Liebmann gelang dieses Kunststück und brachte das Heimteam damit kurz vor dem Abpfiff in Führung (92.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Nestelbach Kapfenstein 2:1.

Unfassbar! Die Partie ist aus! Die Nestelbacher Ultras Stürmen den Platz! Jojo, Ticker-Reporter

USV Nestelbach im Ilztal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von USV Nestelbach unteres Mittelfeld. Mit acht Siegen und acht Niederlagen weist Nestelbach eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht USV Nestelbach im Ilztal im Mittelfeld der Tabelle. USV Nestelbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Trotz der Niederlage belegt SVU Kapfenstein weiterhin den vierten Tabellenplatz. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 34 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Am Sonntag muss Nestelbach bei der Zweitvertretung von USV Gnas ran, zeitgleich wird Kapfenstein von USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd in Empfang genommen.

Gebietsliga Süd: USV Nestelbach im Ilztal – SVU Kapfenstein, 2:1 (0:0)

92 Eigentor durch Georg Liebmann 2:1

90 Stefan Seybold 1:1

48 Eigentor durch Dominik Grassmugg 0:1

Aufstellungen:

USV Nestelbach im Ilztal: Patrick Schneider - Dominik Graßmugg (K), Philipp Tschandl, Berat Krapi, Adrian Amtmann - Markus Bierbauer, Rok Buzeti, Marcel Dunkl, Enid Alic - Jetmir Torra, Stefan Seybold

Ersatzspieler: Julian Purkarthofer, Raphael Alkier, Patrick Prem, Peter Deutsch, Nico Ziegler, Matthias Pirstinger

Kapfenstein: Bernd Ulrich - Klaus Mitschanek, Alessandro Marcel Dier, Georg Liebmann, Lukas Ramon Köck - Renaldo Vidovic, Marco Jürgen Schnepf, Arbias Gashi - Marko Karnet (K), Bali Gashi, Fabian Koller

Ersatzspieler: Stefan Matzhold, Stephan Höber, Ben Vidonja, Georg Harhammer

