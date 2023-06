Toller Saisonabschluss: Bad Radkersburg in Torlaune

Details Sonntag, 11. Juni 2023 21:43

Obwohl der Meistertitel für den FC Bad Radkersburg schon lange feststand feierte der Meister noch einmal ein Schützenfest. Der Aufsteiger ließ Tus Raiba Kirchbach im letzten Spiel keine Chance und siegte mit 8:0. An der Favoritenstellung ließ Radkersburg keine Zweifel aufkommen und trug gegen Tus Kirchbach einen Sieg davon.

Für die 1:0-Führung war Edin Avdic verantwortlich. Vor 200 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Bereits in der 14. Minute erhöhte Blaz Govedic den Vorsprung von Radkersburg. Mit dem 3:0 von Avdic für den Ligaprimus war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Die Gäste gaben in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. FC Bad Radkersburg baute die Führung aus, indem Elias Zenz zwei Treffer nachlegte (56./61.). Mit weiteren Toren von Avdic (76.), Florian Atschko (81.) und Andrej Dugolin (88.) stellte Radkersburg den Stand von 8:0 her. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr FC Bad Radkersburg einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Kirchbach befindet sich am 22. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. In der Offensive rief das Heimteam in 22 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 43 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Zum Saisonabschluss weist Tus Raiba Kirchbach lediglich sechs Siege vor, denen vier Remis und zwölf Niederlagen gegenüberstehen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Tus Kirchbach nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann Radkersburg die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Gebietsliga Süd feiern. Überaus erfolgreich war in dieser Spielzeit der Angriff von FC Bad Radkersburg. Mit 123 geschossenen Toren weist Radkersburg eine beeindruckende Marke auf. Radkersburg absolvierte eine außergewöhnlich gute Spielzeit und kassierte im Saisonverlauf nicht eine einzige Pleite.

Gebietsliga Süd: Tus Raiba Kirchbach – FC Bad Radkersburg, 0:8 (0:3)

Startaufstellungen:

TUS RAIBA KIRCHBACH: Johannes Gruber - Christian Knüppel (K), Kevin Mathias Funder, Michael Pöllitsch, Fabian Prischink - David Ettl, Alen Brumen, Vedad Novalic, Andreas Fink, Simon Grassmugg - Jan Hiebaum

Ersatzspieler: Lucas Absenger, Jan-Luca Gritsch, Vitus Nepomuk Trummer, Roman Fuchs, Nicolas Herbert Ketschler, Jakob Weber

Bad Radkersburg: Matjaz Kuzma - Anej Meznaric, Andrej Dugolin (K), Philipp Kniewallner, Elias Zenz, David Bracic - Blaz Govedic, Dejan Benkic, Tadej Flisar, Florian Atschko - Edin Avdic

Ersatzspieler: Andrej Fajfar, Tjaz Polajzer, Mitja Flisar, Alen Katan, Fabio Weiß, Maximilian Frühwirth

by René Dretnik

