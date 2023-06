Kapfenstein mit Kantersieg zum Saisonabschied

Details Montag, 12. Juni 2023 22:54

SV Union Weinburg verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 0:5 gegen SVU Kapfenstein. Auf dem Papier ging Kapfenstein als Favorit ins Spiel gegen SV Weinburg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte Weinburg erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Alessandro Marcel Dier brachte SVU Kapfenstein in der 14. Minute in Front. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schoss die Heimmannschaft einen weiteren Treffer (42.). Mit der Führung für Kapfenstein ging es in die Halbzeitpause. Elias Dier beseitigte mit seinen Toren (63./69.) die letzten Zweifel am Sieg von SVU Kapfenstein. Andreas Glanz besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Kapfenstein (72.). Letztlich feierte SVU Kapfenstein gegen SV Union Weinburg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:0-Heimsieg.

Zum Abschluss der Saison rangiert Kapfenstein auf dem vierten Platz. Ein Vorbeikommen an der Hintermannschaft von SVU Kapfenstein gab es in diesem Fußballjahr nur selten: Lediglich 35 Gegentreffer nahm Kapfenstein hin. Zum Saisonende hat SVU Kapfenstein zehn Siege, acht Niederlagen und vier Unentschieden auf dem Konto stehen.

Mit Rang acht hat SV Weinburg am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Die Abwehr des Gasts war in dieser Saison mitunter ein Torso, was die insgesamt 83 Gegentreffer untermauern. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Weinburg. SV Union Weinburg sammelte im Saisonverlauf gerade einmal sieben Siege, zwei Remis und 13 Niederlagen. Vom Glück verfolgt war SV Weinburg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Gebietsliga Süd: SVU Kapfenstein – SV Union Weinburg, 5:0 (2:0)

72 Andreas Glanz 5:0

69 Elias Dier 4:0

63 Elias Dier 3:0

42 Lukas Ramon Koeck 2:0

14 Alessandro Marcel Dier 1:0

