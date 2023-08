Klare Sache für Siebing - Hartmannsdorf ohne Chance auf Punkte!

Details Montag, 21. August 2023 21:56

USV Siebing fügte USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:0. So gewann der Absteiger zu Hause deutlich gegen den Aufsteiger, der nun bei einem Unentschieden hält.

Zwei Spiele, zwei Siege - es läuft für den Absteiger zu Beginn der Saison

Zur Pause führte der Gastgeber mit 2:0

Bei tropischer Hitze empfing der Absteiger Siebing vor über 150 Zuschauern den USV Hartmannsdorf, die Temperaturen wirkten sich natürlich auf das Spiel aus. Siebíng kontrollierte das komplette Spiel und so ließ das Team von Trainer Franz Eibl zu keiner Zeit die Befürchtung aufkommen, dass man hier nicht mit drei Punkten vom Platz gehen würde.

So nahm das Spiel auch bereits nach einer knappen Viertelstunde seinen Lauf. Ales Garmut brachte Markt Hartmannsdorf ins Hintertreffen, als er in der 14.Minute vollstreckte. Die Gastgeber waren in der Defensive im Spielaufbau, kontrollierten die Kugel und brauchten vier Stationen, ehe Garmut sicher zur Führung verwandelte.

In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöhte wiederum Garmut auf 2:0 (38.). Mit der Führung für Siebing ging es in die Halbzeitpause, als Schiedsrichter Franz Leitinger die Teams zum Abkühlen in die Kabinen schickte.

Entscheidung nach einer guten Stunde

Das Spiel plätscherte locker dahin, die Temperaturen, Sie wissen schon. Zu überlegen war der Gastgeber, der die Partie sicher herunter spielte. Für ruhige Verhältnisse sorgte Aleksander Kramberger, als er das 3:0 für den Gastgeber besorgte (65.). Schlussendlich verbuchte USV Siebing gegen Hartmannsdorf einen überzeugenden 3:0-Heimerfolg.

So geht es für die beiden Teams weiter

Siebing steht nun bei der maximalen Ausbeute von sechs Punkten nach zwei Spielen. Auch wenn die Saison noch jung ist: erste Tendenzen zeigen sich natürlich. Der Gast hält nun bei einem Punkt.

Als Nächstes steht für Siebing eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen Union SV Raiba Ottendorf. Markt Hartmannsdorf tritt bereits zwei Tage vorher gegen Tus Raiba Kirchbach an (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Johannes Fauland - Sektionsleiter Siebing

"Es war ein Sommerkick, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Unsere Mannschaft war überlegen und der Sieg verdient!"

Aufstellungen:

Siebing: Fabian Simon, Christoph Tropper, Gregor Hebar, Miha Psajd, Darko Hitrec, Marco Mayer, Mak Karabegovic, Alexander Sterf, Ales Garmut (K), Aleksander Kramberger, Michael Simon



Ersatzspieler: Simon Pachernegg, Sulaimon Fatai Adedoja, Sandro Kern, Philipp Fauland, Christoph Hainisch



Trainer: Franz Eibl

USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf: Clemens Legenstein - Stefan Platzer, Jernej Balazic, Renaldo Vidovic, Matthias Rehn - Marcel Maier, David Sprah, Martin Sampl - Andreas Schmidt (K), Marian Fuchs, Blaz Govedic



Ersatzspieler: Lukas Terler, Sebastian Zoller, David Rehn, Michael Ulz, Fabian Damm, Jakob Wagner



Trainer: Tadej Cipot Bericht Florian Kober Foto USV Siebing

Gebietsliga Süd: USV Siebing – USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf, 3:0 (2:0)

65 Aleksander Kramberger 3:0

38 Ales Garmut 2:0

14 Ales Garmut 1:0

