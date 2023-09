Nach 1:10-Debakel von Weinburg gegen Großwilfersdorf/Ilz II: Trainer Harnik wirft Handtuch

Details Samstag, 02. September 2023 21:34

SV Union Weinburg präsentierte sich gegen die Zweitvertretung von USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 1:10. In Folge der Niederlage warf Trainer Michael Harnik das Handtuck - er würde die Mannschaft nicht mehr erreichen. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Dürfte sich jetzt wohl wieder seinem zweitliebsten Hobby nach Fußball widmen: dem Jägern.

Gastgeber ziehen davon

Das Spiel läuft von der ersten Minute an auf schiefer Ebene. Die Gastgeber machen von Beginn Druck und lassen dem Gegner keine Luft zum Atmen. In der 17. Minute traf USC Großwilfersdorf / Ilz II zum ersten Mal ins Schwarze. Das Heimteam traf etwas später zum 2:0 (26.). Daniel Schwarz schoss für SV Weinburg in der 32. Minute das erste Tor. Noch in der ersten Hälfte erhöhte USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II auf 3:1 (35.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Nico Maindl, als er das 4:1 für USC Großwilfersdorf / Ilz II besorgte (38.). USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Klare Sache

In der zweiten Halbzeit ändert sich wenig am Spielcharakter. USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II legte in der 52. Minute zum 6:1 nach. USC Großwilfersdorf / Ilz II ließ den Vorsprung in der 60. Minute anwachsen. Unmittelbar vor dem Abpfiff kassierte Schwarz von Weinburg noch die Ampelkarte (89.). Schließlich war auch der Torrausch von USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II vorbei und SV Union Weinburg in Einzelteile zerlegt.

Nach diesem Erfolg steht USC Großwilfersdorf / Ilz II auf dem vierten Platz der Gebietsliga Süd.

SV Weinburg ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 2:22 – das Torverhältnis des Schlusslichts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte Weinburg hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Nächster Prüfstein für USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II ist SVU Kapfenstein (Samstag, 18:30 Uhr). SV Union Weinburg misst sich am selben Tag mit der Reserve von USV Gnas (17:00 Uhr), allerdings ohne Trainer Michael Harnik, denn der warf noch am Samstag das Handtuch, wie er LIGAPORTAL mitteilte.

"Da ich den Zugang zur Mannschaft verloren habe, werde ich ab heute mein Trainer Amt niederlegen", so der nunmehrige Ex-Coach.

Gebietsliga Süd: USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II – SV Union Weinburg, 10:1 (5:1)

95 Tim Pfeifer 10:1

77 Matthias Kuchenmeister 9:1

73 Tim Pfeifer 8:1

60 Melih Tepegoez 7:1

52 Melih Tepegoez 6:1

44 Mihael Sopcic 5:1

38 Nico Maindl 4:1

35 Clemens Seifried 3:1

32 Daniel Schwarz 2:1

26 Melih Tepegoez 2:0

17 Melih Tepegoez 1:0

