Doppelpack von Gradisnik reicht nicht - Siebing-Express überrollt auch Murfeld

Details Montag, 04. September 2023 21:57

Der USV Siebing ist im Waldstadion eine Macht. Das musste der USV Murfeld Süd am eigenen Leib erfahren. Die Gäste verloren mit 2:6 - Siebing bleibt daheim weiterhin ohne Punkteverlust

Zwei Stangenschüsse von Siebing im ersten Durchgang

Von Beginn an ließen die Gastgeber keinen Zweifel aufkommen, wer der Herr im Hause war. Nach acht Minuten wurde es das erste mal gefährlich - Siebing traf nur die Stange. Es dauerte bis zur 27. Minute - dann durften die Heimfans zum ersten mal jubeln. Aleksander Kramberger erzielte vor 100 Zuschauern das 1:0. In Minute 31 trafen die Hausherren nach einem Freistoß wiederum nur die Stange.

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Ales Garmut auf Seiten von USV Siebing das 2:0 (41.). Kurz vor der Pause traf Nino Gradisnik für USV Murfeld Süd (45.). Siebing führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Fünf Treffer fielen in Hälfte zwei

Im zweiten Durchgang wurden die Besucher mit Toren verwöhnt. Zal Lubej (46.) und Darko Hitrec (59.) schossen weitere Treffer für das Heimteam, während Alexander Sterf (70.) das 5:1 markierte. Mit dem Treffer zum 2:5 in der 78. Minute machte Gradisnik zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu USV Siebing war jedoch weiterhin groß. Miha Psajd gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Siebing (83.). Am Ende kam USV Siebing gegen USV Murfeld Süd zu einem verdienten Sieg.

Durch den Erfolg verbesserte sich Siebing im Klassement auf Platz zwei. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von USV Siebing.

Wann bekommt USV Murfeld Süd die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Siebing gerät man immer weiter in die Bredouille. Vier Spiele und noch kein Sieg: USV Murfeld Süd wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

USV Siebing hat bisher alle neun Punkte zuhause geholt.

Nächster Prüfstein für Siebing ist auf gegnerischer Anlage SV RB Mühldorf (Freitag, 19:00 Uhr). Zwei Tage später misst sich USV Murfeld Süd mit USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf.

Stimme zum Spiel:

Das ist der erwartende Kantersieg der Siebinger, für die B-11 der Murfelder war heute nicht mehr drinnen, die Siebinger hätten höher gewinnen können, jedoch die Chancenauswertung war nicht das Gelbe vom Ei! Patrick Star, Ticker-Reporter

Gebietsliga Süd: USV Siebing – USV Murfeld Süd, 6:2 (2:1)

83 Miha Psajd 6:2

78 Nino Gradisnik 5:2

70 Alexander Sterf 5:1

59 Darko Hitrec 4:1

46 Eigentor durch Zal Lubej 3:1

45 Nino Gradisnik 2:1

41 Ales Garmut 2:0

27 Aleksander Kramberger 1:0

Aufstellungen:

Siebing: Simon Pachernegg, Sulaimon Fatai Adedoja, Christoph Tropper, Miha Psajd, Darko Hitrec, Marco Mayer, Alexander Sterf, Ales Garmut, Christoph Hainisch (K), Aleksander Kramberger, Michael Simon



Ersatzspieler: Fabian Simon, Sebastian Oswald, Johannes Wagner, Philipp Fauland, Tobias Kaufmann, Sebastian Tscherner



Trainer: Franz Eibl

USV Murfeld Süd: Patrick Schantl - Zal Lubej, Nicolas Zöhrer, Alexander Ploder (K), Stefan Ploder - Christoph Tischler, Alen Kavcic, Maximilian Beraus, Mensur Sainovic, Ing. Gregor Sucher - Nino Gradišnik



Ersatzspieler: Kilian Url, Josef Haring, Klaus Url, Sebastian Böhmer, David Bernhard



Trainer: Alen Kavcic

by René Dretnik

Fotos: Klaus Zitek (Galerie)

