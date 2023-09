Erster Saisonsieg: Tus Kirchbach bezwingt Union SV Ottendorf

Details Montag, 11. September 2023 17:08

Am sonnigen Spieltag auf dem Sportplatz des SV Union Ottendorf trafen die beiden Mannschaften, Union SV Raiba Ottendorf und Tus Raiba Kirchbach, vor 150 begeisterten Zuschauern aufeinander. Das Spiel versprach spannend zu werden, und die Fans wurden nicht enttäuscht.

150 Besucher

Obwohl die Hausherren zu Beginn einige Chancen verzeichneten gingen die Gäste aus Kirchbach in Führung. In der 18. Minute war es dann Kilian Prutsch, der nach einem präzisen Pass die Führung für Tus Kirchbach erzielte. Dieser Treffer gab Kirchbach Selbstvertrauen, und sie kontrollierten das Spiel in der ersten Halbzeit, ohne jedoch weitere Tore zu erzielen.

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste, und Union SV Ottendorf bemühte sich, den Ausgleich zu erzielen. Doch es war Tus Kirchbach, der erneut zuschlug. Jan-Luca Gritsch erhöhte in der 68. Minute auf 2:0 für die Gäste, was die Aufgabe für Ottendorf nicht einfacher machte.

Union SV Ottendorf kämpfte bis zum Schluss und wurde in der 80. Minute endlich belohnt. Haris Ribic erzielte das 1:2 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Doch trotz intensiver Bemühungen gelang Ottendorf kein weiterer Treffer, und Kirchbach verteidigte geschickt ihre Führung bis zum Abpfiff. Das Spiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für Tus Raiba Kirchbach.

Der Anschlusstreffer fiel zu spät

Ottendorf muss nach diesem Spiel seine Abwehrarbeit überdenken, da sie in dieser Saison im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel kassieren. Für Kirchbach war dies ein wichtiger Sieg, der ihnen den vierten Platz in der Tabelle einbrachte, aufgrund eines besseren Torverhältnisses gegenüber Ottendorf.

Beide Teams haben in dieser Saison bisher einen Sieg eingefahren und werden sicherlich hart daran arbeiten, ihre Leistungen in den kommenden Spielen zu verbessern. Ottendorf wird am nächsten Samstag vor heimischem Publikum gegen USV Murfeld Süd antreten, während Tus Kirchbach die Zweitvertretung von Raiffeisen Pertlstein/Fehring empfängt. Fußballfans können sich auf weitere spannende Spiele freuen.

Stimme zum Spiel:

Erich Reicht, Obmann Kirchbach:

"Das war ein irrsinnig wichtiger Erfolg für uns. Wir sind jetzt endlich wieder ein bisschen auf Schiene. Wir haben jetzt den ersten Sieg geholt, so soll es weitergehen."

Gebietsliga Süd: Union SV Raiba Ottendorf – Tus Raiba Kirchbach, 1:2 (0:1)

80 Haris Ribic 1:2

68 Jan-Luca Gritsch 0:2

18 Kilian Prutsch 0:1

Aufstellungen:

Ottendorf: Jan Graßmuk, Robert Reicher, Adrijan Legcevic, Abdullah Fazlic, Ziga Sojc, Tobias Eduard Maier, Alexander Wallner, Haris Ribic, Kevin Kollegger (K), Christopher Bauer, Thomas Wild



Ersatzspieler: Kurt Nistelberger, Benjamin Almer, Noah Trummer, Sascha Furlan



Trainer: Oliver Handler

TUS RAIBA KIRCHBACH: Alexander Stanek - Mihael Suhac, Christoph Grassmugg - Andreas Feyertag, Kilian Prutsch (K), Simon Grassmugg, Thimo Kozicz, Hans Simon Kickmayer, Andreas Fink - David Ettl, Vedad Novalic



Ersatzspieler: Lucas Absenger, Felix Schadler, Jan-Luca Gritsch, Jan Hiebaum, Vitus Nepomuk Trummer, Michael Pöllitsch



Trainer: Markus Kickmaier

by René Dretnik

Foto: TUS Kirchbach/Luttenberger

