Gelungenes Trainerdebüt: Weinburg holt in allerletzer Minute den ersten Sieg

Details Montag, 11. September 2023 20:48

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Union Weinburg und der Reserve von USV Gnas, die mit 1:0 endete. Gegen SV Weinburg setzte es für Gnas II eine ungeahnte Pleite. Einer der besten Akteure am Spielfeld war der Unparteiische Dalibor Popovic - auch das muss einmal seine Erwähnung finden.

Schiedsrichter Dalibor Popovic leitete die Partie wie immer souverän

Nach dem Rücktritt von Coach Michael Harnik (Bericht) war Neo-Coach Christopher Gaber zum ersten Mal als Chef an der Seitenlinie am Werk. Der erste Durchgang gehörte - wenn man die Tormöglichkeiten berücksichtigt - den Heimischen. Zwei tolle Chancen von Weinburg standen einer gefährlichen Aktion der Gnaser entgegen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Weinburg und USV Gnas II ohne Torerfolg in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang sahen die 50 Besucher ein ähnliches Bild, allerdings einen - im Vergleich zu den vergangenen Runden - komplett anders auftretenden SV Union Weinburg. In der 55. Minute hatten die Gastgeber großes Glück - ein Schuss der Gnaser knallte an die Latte. Die Hausherren brachen den Bann in der Nachspielzeit, als Ismar Dedic` das erste Tor des Spiels erzielte (93.). Am Ende verbuchte SV Weinburg gegen Gnas II die maximale Punkteausbeute.

Nach Freistoß auf halb rechts kommt die Nummer 7 unverhofft im Fünf-Meter Raum zum Ball und kann einnetzen. Die ersten Punkte für Weinburg?? Maxi K, Ticker-Reporter

Mit 22 Gegentreffern hat Weinburg schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur drei Tore. Das heißt, der Gastgeber musste durchschnittlich 4,4 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. SV Union Weinburg hat bisher alle drei Punkte zuhause geholt. Mit diesem Sieg gibt Weinburg die „Rote Laterne“ ab und klettert auf Platz elf. Ein Erfolgserlebnis für SV Weinburg – ungeachtet der noch geringen tabellarischen Aussagekraft zum aktuellen Saisonzeitpunkt. SV Union Weinburg fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging SV Weinburg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

USV Gnas II holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den fünften Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Gnas II bei.

Als Nächstes steht für Weinburg eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen USV Siebing. USV Gnas II empfängt parallel SVU Kapfenstein.

Stimme zum Spiel:

Christoph Garber, Trainer Weinburg:

zu seiner Aufgabe als Coach...

"Weinburg hat mich gefragt, ich kenne den sportlichen Leiter Mario Prutsch gut, habe selbst gegen ihn gespielt. So hat das eine das andere ergeben."

zum Spiel gegen Gnas II:

"Wir haben alles umgesetzt, dass wir uns vorgenommen haben. Wir wollten, dass hinten die Null steht, nach 22 Gegentreffern in vier Spielen, war das unser vorrangiges Ziel. Dass es dann drei Punkte geworden sind, setzt dem ganzen noch die Krone auf - immerhin ist der Lucky Punch erst in der 93. Minute geglückt."

Gebietsliga Süd: SV Union Weinburg – USV Gnas II, 1:0 (0:0)

93 Ismar Dedic` 1:0

Aufstellungen:

Weinburg: Berat Bingöl - Maximilian Marchel, Boris Topic, Serkan Elmas - Rene Rauch, Ismar Dedic`, Christoph Puntigam (K), Matevz Verhovcak, Lorik Bajgora, Felix Wolkinger - David Pauko



Ersatzspieler: Patrick Sauer, Patrick Jahrbacher, Müslüm Altun, Marco Viet, Valentin Mirtoiu



Trainer: Mst. Christopher Gaber

Gnas: Sebastian Haas, Oliver Rauch, Andreas Koch (K), Marc Pöllitsch, Lukas Kaufmann, Georg Eder, Marco Trummer, Clemens Lerner, Bernhard Schantl, Alessandro Sundl, Jan Krobath



Ersatzspieler: Daniel Neubauer, Jan Kagerbauer, Simon Niederl, Sebastian Scheucher, Jonas Trummer



Trainer: Neven Ivetic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

