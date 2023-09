Gutes Spiel: Später Treffer bringt den Sieg - Mühldorf schlägt Markt Hartmannsdorf

Details Samstag, 16. September 2023 11:18

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Mühldorf gegen Hartmannsdorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Kurzweilige Partie

In einer intensiven und temporeichen Partie, die den Zuschauern einiges zu bieten hatte, trafen der USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf und der SV RB Mühldorf aufeinander. Die erste Halbzeit verlief eher vorsichtig, ohne dass es zu Toren kam.

Der Knoten platzte jedoch gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Philipp Hackl in der 46. Minute das Team von Mühldorf in Führung brachte. David Sprah ließ sich in der 60. Minute nicht zweimal bitten und erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1 für den USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf.

In der 80. Minute sorgte Bostjan Zelko für die 2:1-Führung von Mühldorf. In der Schlussphase der Partie sah Oliver Reicht in der 87. Minute die Ampelkarte, was dazu führte, dass die Gastgeber in Unterzahl spielten. Als der Schiedsrichter schließlich das Spiel abpfiff, stand die 1:2-Heimniederlage von Markt Hartmannsdorf fest.

Markt Hartmannsdorf hat zuhause noch nie gewonnen

In dieser Saison konnte die Heimmannschaft zu Hause noch keinen einzigen Sieg einfahren. Ihr Lieblingsergebnis scheint ein Unentschieden zu sein, aber mit zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen befinden sie sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte. In den letzten fünf Partien gelang dem USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf nur ein einziger Sieg.

Der SV RB Mühldorf muss definitiv an seiner Abwehr arbeiten, da sie im Durchschnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel kassieren. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen weist die Bilanz von SV Mühldorf eine ausgeglichene Bilanz auf, und sie finden sich im Mittelfeld der Tabelle wieder.

Mit diesem Sieg zog Mühldorf an Markt Hartmannsdorf vorbei und belegt nun den sechsten Tabellenplatz, während Hartmannsdorf auf den siebten Platz abrutschte.

Der nächste Herausforderer für den USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf ist SV Union Weinburg, und das Spiel findet auswärts statt (Samstag, 16:00 Uhr). Der SV RB Mühldorf wird sich am gleichen Tag mit Union SV Raiba Ottendorf messen.

Stimme zum Spiel:

Christian Pölzl, Obmann Mühldorf:

"Es war ein ausgeglichenes und spannendes Spiel. Die Partie war rassig und kurzweilig. Am Ende haben wir verdient gewonnen."

Gebietsliga Süd: USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf – SV RB Mühldorf, 1:2 (0:0)

80 Bostjan Zelko 1:2

60 David Sprah 1:1

46 Philipp Hackl 0:1

USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf: Clemens Legenstein - Stefan Platzer, Jernej Balazic, Renaldo Vidovic, Matthias Rehn - Marcel Maier, David Sprah, Michael Ulz - Andreas Schmidt (K), Marian Fuchs, Blaz Govedic



Ersatzspieler: Lukas Terler, Sebastian Zoller, Noah Fürntrath, Martin Sampl, Fabian Damm, Jakob Wagner



Trainer: David Sprah

Mühldorf: Paul Peter Gradischnig - Nevzat Karabulut, Sascha Adlmann, Maximilian Lafer (K), David Bracic, Anze Kodelic - David Schweinzer, Pascal Gutl - Philipp Hackl, Manuel Posch, Bostjan Zelko



Ersatzspieler: Jan Miholic, Mathias Walch, Oliver Reicht, Christoph Huemer, Jan-Lukas Lasnik, Dominik Haas



Trainer: Zoran Brecelj

by René Dretnik

Symbolfoto: Florian Kober

