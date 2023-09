Torfestival in Großwilfersdorf/Ilz II: 5:0-Kantersieg gegen Nestelbach!

Details Montag, 18. September 2023 18:58

Der USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II dominierte das Spiel gegen den USV Nestelbach im Ilztal und setzte sich souverän mit 5:0 durch.

Spannender Beginn

Schon in den Anfangsminuten des Spiels zeigten beide Mannschaften ihre Entschlossenheit. Die erste Riesenchance gehörte jedoch dem Team von Nestelbach, als eine Ecke von Mihael Sopcic an den langen Pfosten prallte und der Nachschuss von Nico Bauer vom Torwart pariert wurde. Trotzdem war es das Heimteam, das in Führung ging. In der 5. Minute erzielte Nico Maindl das 1:0, nachdem er seitlich freigespielt wurde und den Ball trocken rechts unten ins Netz schoss. Nur drei Minuten später legte Maindl per Kopf auf Mihael Sopcic auf, der mit einem präzisen Schuss von links ins kurze Eck das 2:0 erzielte.

In der ersten Halbzeit gab es einige Chancen für beide Teams, aber keine weiteren Tore. Der USC Großwilfersdorf / Ilz II hatte auch das Glück auf seiner Seite, als eine Abseitsstellung übersehen wurde, und Maindl eine weitere Gelegenheit hatte.

Nach dem 3:0 war die Sache erledigt

In der zweiten Halbzeit blieb die Mannschaft von Nestelbach bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber die Ilzer Abwehr und Torwart Cerma zeigten eine solide Leistung. Auf der anderen Seite behielt das Heimteam die Kontrolle über das Spiel. In der 77. Minute sorgte Tepegöz mit einem satten Schuss aus 20 Metern für die Vorentscheidung und erhöhte auf 3:0.

Die Joker des USC Großwilfersdorf / Ilz II machten das Spiel dann endgültig klar. In der 83. Minute lieferte Laschet eine starke Hereingabe, und Pfeifer schloss eiskalt zum 4:0 ab. In der Nachspielzeit setzte Marcel Laschet den Schlusspunkt und erhöhte auf 5:0. Trotz einiger Chancen gelang dem USV Nestelbach im Ilztal kein Treffer, und der USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II sicherte sich einen deutlichen Sieg.

Wie steht es um die Teams und wie geht es weiter?

Erfolgsgarant von USC Großwilfersdorf / Ilz II ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 25 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile drei Siege und drei Unentschieden zu Buche.

Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von USV Nestelbach im Ilztal. USV Nestelbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

USC Großwilfersdorf / Ilz II ist jetzt mit zwölf Zählern punktgleich mit Nestelbach und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 25:8 auf dem dritten Platz.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II zur Reserve von Raiffeisen Pertlstein/Fehring, am gleichen Tag begrüßt USV Nestelbach im Ilztal USV Gnas II vor heimischem Publikum.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rechberger, Trainer Ilz II:

"Wir waren auf den Gegner richtig gut eingestellt und hatten einen guten Matchplan, den die Jungs unglaublich gut umgesetzt haben. Wir sind defensiv sehr stabil gestanden, haben fast keine Chancen zugelassen. Offensiv haben wir gut umgeschalten, die Tore schön herausgespielt und haben verdient gewonnen. Die Cleverness dieser jungen Mannschaft hat dem gesamten Trainerteam sehr imponiert."

Gebietsliga Süd: USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II – USV Nestelbach im Ilztal, 5:0 (2:0)

94 Marcel Laschet 5:0

84 Tim Pfeifer 4:0

79 Melih Tepegoez 3:0

7 Mihael Sopcic 2:0

6 Nico Maindl 1:0

Aufstellungen:

USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf/Ilz II: Manuel Cerma - Marcel Erkinger, Felix Seifried, Matthias Kuchenmeister, Florian Maximilian Baronigg - Nico Bauer (K), Melih Tepegöz, Jonas Seifried, Mihael Sopcic - Marvin Rath, Nico Maindl



Ersatzspieler: Dominik Lukas Diethardt, Tim Pfeifer, Michael Bernd Schiefer, Marcel Laschet, Jakob Emanuel Baronigg, Noah Burger



Trainer: Mag. Patrick Rechberger

USV Nestelbach im Ilztal: Patrick Schneider - Dominik Graßmugg (K), Marcel Dunkl, Sebastian Platzer, Tobias Tomka - Josef Trattner, Moritz Iber, Rok Buzeti, Felix Ebner, Adrian Amtmann - Lorenz Zettel



Ersatzspieler: Maximilian Mario Meyer, Julian Purkarthofer, Philipp Tschandl, Markus Bierbauer, Patrick Prem, Peter Deutsch



Trainer: Kevin Partl

by René Dretnik

Symbolfoto:

