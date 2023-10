Glanz-Triplepack: Kapfenstein spielt bei USV Murfeld Süd groß auf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 15:17

Am letzten Spieltag standen sich der USV Murfeld Süd und der SV Kapfenstein in einem intensiven Duell gegenüber, bei dem der SV Kapfenstein am Ende einen überzeugenden 4:1-Sieg einfuhr.

Kapfenstein bleibt weiterhin ungeschlagen

Das Spiel begann in einem hohen Tempo, und beide Teams suchten nach Chancen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. In der 29. Minute war es Andreas Glanz vom SV Kapfenstein, der den ersten Treffer des Spiels erzielte und die Gäste in Führung brachte. Mit diesem Tor zeigte Kapfenstein früh seine Entschlossenheit.

Doch die Antwort des USV Murfeld Süd ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer glich Alen Kavcic aus und sorgte für den Ausgleich. Kavcic, der auch als Spielertrainer für Murfeld agiert brachte sein Team wieder ins Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Kapfenstein jedoch erneut in Führung zu gehen. Bali Gashi erzielte das 2:1 für die Gäste, was die Ausgangslage für die zweite Halbzeit festigte.

Andreas Glanz zeichnete für drei Tore verantwortlich

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Treffer von Andreas Glanz für Kapfenstein in der 52. Minute, der sein zweites Tor an diesem Tag erzielte. Dies baute den Vorsprung des SV Kapfenstein weiter aus und zeigte ihre offensive Durchschlagskraft. Obwohl der USV Murfeld Süd bemüht war, das Spiel zu drehen, gelang es Kapfenstein erneut, in der 93. Minute durch Andreas Glanz zu treffen und den Endstand von 4:1 herzustellen.

Die Niederlage verschärft die Abstiegssorgen für den USV Murfeld Süd, insbesondere aufgrund der Schwierigkeiten in der Defensive, die in den bisherigen 29 Gegentoren zum Ausdruck kommen. Das Team aus Murfeld hat insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen verbucht, und die Mini-Siegesserie von zwei aufeinanderfolgenden Siegen blieb unverlängert.

Kapfenstein bleibt weiterhin an der Tabellenspitze und zeigt eine beeindruckende Defensive, die erst acht Gegentore zugelassen hat. Der SV Kapfenstein ist weiterhin ungeschlagen und weist sieben Siege und drei Unentschieden in seiner Bilanz auf. In den letzten fünf Spielen haben sie nur selten nachgegeben und verzeichneten drei Siege und zwei Unentschieden.

Der nächste Prüfstein für den USV Murfeld Süd ist der USV Nestelbach im Ilztal am kommenden Samstag um 17:00 Uhr. Der SV Kapfenstein tritt am selben Tag um 15:30 Uhr gegen SV RB Mühldorf an. Beide Teams werden hart arbeiten müssen, um ihre jeweiligen Saisonziele zu erreichen.

Stimme zum Spiel:

Michael Gaber, Obmann Kapfenstein:

"Wir haben den Gegner dominiert, leider zu Beginn des Spiels viele Möglichkeiten ausgelassen. Murfeld hat die Schwächen unserer Verteidigung nicht ausnützen können. In der zweiten Hälfte körperlich und spielerisch überlegen, somit geht der Sieg in Ordnung."

Gebietsliga Süd: USV Murfeld Süd – SVU Kapfenstein, 1:4 (1:2)

93 Andreas Glanz 1:4

52 Andreas Glanz 1:3

45 Bali Gashi 1:2

31 Alen Kavcic 1:1

29 Andreas Glanz 0:1

USV Murfeld Süd: Patrick Schantl - Zal Lubej, Nicolas Zöhrer, Stefan Ploder - Alexander Scholz (K), Christoph Tischler, Alen Kavcic, Maximilian Beraus, Tim Kmetec, Sebastian Böhmer - Nino Gradišnik



Ersatzspieler: Kilian Url, Alexander Paulitsch, Klaus Url, Josef Haring



Trainer: Alen Kavcic

Kapfenstein: David Maximilian Kurz - Klaus Mitschanek, Bali Gashi, Georg Liebmann, Marco Jürgen Schnepf, Berdan Karadag - Andreas Glanz, Alessandro Marcel Dier, Kevin Pöltl (K), Arbias Gashi - Fabian Koller



Ersatzspieler: Ben Vidonja, Philip Kerschberger, Julian Kalcher, Simon Gabriel Vasii, Lukas Ramon Köck, Fabian Wolf



Trainer: Stephan Höber

by ReD

