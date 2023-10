Unentschieden: Markt Hartmannsdorf bringt Führung nicht über die Zeit

Details Montag, 23. Oktober 2023 21:39

1:1 hieß es nach dem Spiel der Reserve von USC Großwilfersdorf / Ilz gegen Markt Hartmannsdorf. Hartmannsdorf erwies sich gegen USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Nach dem Meistertitel im Vorjahr bleibt der USV Markt Hartmannsdorf im Herbst hinter den Erwartungen

Gutes Spiel mit vielen Chancen

Die erste Hälfte des Spiels begann mit einigen vielversprechenden Momenten: In der 9. Minute versuchte Lukas Ritter von USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II sein Glück mit einem Distanzschuss, der jedoch keine Gefahr für den gegnerischen Torhüter darstellte. Nur eine Minute später ließ der Torhüter der Gäste, Clemens Legenstein, eine Hereingabe von der linken Seite aus seinen Händen gleiten, konnte die Kugel jedoch im Nachfassen sichern.

In Minute 23 gab es Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste, als Florian Maximilian Baronigg nach einem starken Solo-Lauf zu Fall gebracht wurde. Der Schiedsrichter hätte einen Strafstoß geben können, entschied sich jedoch dagegen. In der 32. Minute wagte Lucas Ritter erneut einen Schuss aus der Distanz, doch Legenstein war scheinbar nicht zu bezwingen.

Dann, in der 39. Minute wurde ein Elfmeter für die Gäste gepfiffen, nachdem Marcel Maier im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Martin Sampl trat an - Dominik Lukas Diethardt erriet zwar die Ecke - konnte aber den Flachschuss nicht abwehren. Markt Hartmannsdorf ging mit 0:1 in Führung (41.). Trotz des Rückstands zeigte sich USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II entschlossen, sofort auszugleichen, aber die Hartmannsdorfer Abwehr konnte mehrere Vorstöße abwehren. So ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Großwilfersdorf/Ilz drückte auf den Ausgleich

Gleich nach dem Wiederbeginn zur Hälfte 2 gab es eine Großchance für die Gäste, die beinahe das 2:0 erzielten. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld landete am zweiten Pfosten bei Renaldo Vidovic, der die Kugel gefährlich in die Box brachte. Michael Ulz kam im Fünfmeterraum frei zum Kopfball, aber Keeper Diethart parierte mit einer Glanzparade.

Das Spiel wurde zunehmend hektischer - der Schiedsrichter schien bei einer Rudelbildung in der 78. Minute den Überblick zu verlieren. Kurz vor Schluss gab es eine dicke Ausgleichschance für USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II, als Nico Bauer eine Ecke punktgenau auf die zweite Stange zu Nico Maindl brachte. Sein Kopfballversuch wurde jedoch gerade noch von Legenstein über die Latte gelenkt.

Die Schlussphase des Spiels war besonders aufregend, und in der 87. Minute gelang USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II schließlich der Ausgleich. Nach einem Gestocher im Strafraum beförderte Matthias Rehn den Ball ins eigene Tor, und das Spiel endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden.

Beide Teams zeigten kämpferische Leistungen, und das Unentschieden spiegelt die Ausgeglichenheit des Spiels wider.

So steht es um die Teams und so geht es weiter!

USC Großwilfersdorf / Ilz II geht mit nun 20 Zählern auf Platz vier in die Winterpause. Mit 32 geschossenen Toren gehört das Heimteam offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Süd. Nur einmal gab sich USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für USC Großwilfersdorf / Ilz II, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom achten Platz angehen. Zwei Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Markt Hartmannsdorf derzeit auf dem Konto. Hartmannsdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Gebietsliga Süd: USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II – USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf, 1:1 (0:1)

87 Eigentor durch Matthias Rehn 1:1

41 Martin Sampl 0:1

USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf/Ilz II: Dominik Lukas Diethardt - Marcel Erkinger, Matthias Kuchenmeister, Florian Maximilian Baronigg, Benedikt Donnerer - Nico Bauer (K), Melih Tepegöz, Mihael Sopcic - Marvin Rath, Nico Maindl, Lukas Ritter



Ersatzspieler: Tim Pfeifer, Maximilian Anton Marterer, Felix Brünner, Marcel Laschet, Jakob Emanuel Baronigg



Trainer: Mag. Patrick Rechberger

USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf: Clemens Legenstein - Stefan Platzer, Jernej Balazic, Renaldo Vidovic, Matthias Rehn - Marcel Maier, David Sprah, Michael Ulz, Martin Sampl - Andreas Schmidt (K), Blaz Govedic



Ersatzspieler: Lukas Terler, Sebastian Zoller, Fabian Damm, Jakob Wagner



Trainer: Harald Wilbacher

by ReD

