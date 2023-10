Dramatischer Sieg und Rettungseinsatz: USV Nestelbach im Ilztal besiegt Ottendorf mit 1:0

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 14:45

In einem packenden Fußballspiel trafen USV Nestelbach im Ilztal und Union SV Ottendorf aufeinander, wobei die Gastgeber knapp mit 1:0 siegten. Die Partie war geprägt von Geplänkel im Mittelfeld, dramatischen Momenten und einer tragischen Verletzung. Nestelbach zeigte sich entschlossen, endlich wieder zu siegen, während Ottendorf weiterhin mit Defensivproblemen kämpfte.

Ottendorf stellte den Bus hinten rein

Die Hausherren begannen das Spiel mit großer Entschlossenheit und produzierten auch Torchancen. Bereits in der 25. Minute bot sich die erste Gelegenheit, als Rok Buzeti sich durch das Mittelfeld dribbelte und einen Schuss aus der Distanz abfeuerte. Ottendorfs Keeper Jan Graßmuk konnte den Ball jedoch sicher parieren. Kurz darauf folgte eine weitere gefährliche Aktion, als Buzeti eine präzise Flanke in den Strafraum brachte, wo Lorenz Zettel knapp am Tor vorbeiköpfte.

In der 33. Minute jubelten die Gastgeber vorzeitig, als Julian Purkarthofer nach einer Ecke zum vermeintlichen 1:0 traf. Der Treffer wurde jedoch wegen eines Foulspiels am Ottendorfer Torwart Graßmuk nicht gegeben. Ottendorf hatte im ersten Durchgang nur eine nennenswerte Gelegenheit, als Ziga Sojc sich in der Box durchsetzte, aber am überragenden Keeper Maximilian Mario Meyer aus kurzer Distanz scheiterte.

Schwere Verletzung von Robert Reicher - der Spieler musste mit dem Rettungswagen abtransportiert werden

In der zweiten Halbzeit ereignete sich eine tragische Verletzung, als sich der Ottendorfer Spieler Robert Reicher schwer verletzte - allerdings ohne Fremdeinwirkung. Die Sanitäter wurden gerufen, und die Rettung wurde verständigt. Den Großteil des Spiels sahen wir weiterhin viele Chancen für die Gastgeber, die jedoch Schwierigkeiten hatten, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Doch kurz vor Schluss, in einer dramatischen Szene, gelang USV Nestelbach im Ilztal der erlösende Treffer. Patrick Prem drang in den Strafraum ein und versenkte den Ball unhaltbar im linken unteren Eck.

So steht es um die Teams und so geht es weiter

Trotz des Sieges bleibt USV Nestelbach auf dem vierten Tabellenplatz. Die Saison verläuft für das Heimteam weiterhin positiv, mit einer Bilanz von sechs Siegen, einem Unentschieden und nur drei Niederlagen. Nestelbach ist seit drei Spielen ungeschlagen.

Union SV Ottendorf muss dringend an seiner Abwehr arbeiten, da sie im Durchschnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel kassierten. Mit nur sieben Punkten aus zehn Spielen stehen die Gäste auf einem Abstiegsplatz. Insbesondere im Angriff konnte Ottendorf nicht überzeugen, da sie nur zwölf Tore erzielt haben. Die Niederlage gegen USV Nestelbach im Ilztal war bereits die vierte in Folge in der Liga.

USV Nestelbach im Ilztal wird am nächsten Samstag USV Murfeld Süd empfangen, während Union SV Ottendorf am Donnerstag gegen die Reserve von Raiffeisen Pertlstein/Fehring antreten wird. Beide Teams haben noch viel Arbeit vor sich, um ihre Saisonziele zu erreichen.

Stimme zum Spiel:

Kevin Partl, Trainer Nestelbach:

"Der Gegner ist sehr tief gestanden, es war sehr schwierig Chancen herauszuarbeiten. Wir haben aber das Spiel aufgrund des Ballbesitzes dominiert. Wir haben bis zum Ende ans Tor geglaubt und bis zum Schluss alles dafür getan. Der Sieg war nicht leicht, aber verdient."

Gebietsliga Süd: USV Nestelbach im Ilztal – Union SV Raiba Ottendorf, 1:0 (0:0)

84 Patrick Prem 1:0

USV Nestelbach im Ilztal: Maximilian Mario Meyer - Dominik Graßmugg (K), Philipp Tschandl, Tobias Tomka - Markus Bierbauer, Patrick Prem, Rok Buzeti, Felix Ebner, Adrian Amtmann - Julian Purkarthofer, Lorenz Zettel



Ersatzspieler: Patrick Schneider, Matthias Pirstinger, Moritz Iber, Peter Deutsch, Enid Alic, Nico Ziegler



Trainer: Kevin Partl

Ottendorf: Jan Graßmuk, Kevin Kollegger (K), Adrijan Legcevic, Lukas Rabl, Ziga Sojc, Alexander Wallner, Robert Reicher, Christopher Bauer, Sascha Furlan, Abdullah Fazlic, Thomas Wild



Ersatzspieler: Tobias Eduard Maier, Benjamin Almer, Manuel Lafer, Markus Jeitler



Trainer: Dominik Gartner

by René Dretnik

Symbolfotos: RIPU Sportfotos

