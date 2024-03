Nestelbach triumphiert mit 4:1 gegen Mühldorf in packendem Spiel

Details Freitag, 29. März 2024 21:01

In einem spannungsgeladenen Match setzte sich der USV Nestelbach im Ilztal mit einem klaren 4:1 gegen den SV RB Mühldorf durch. Die Begegnung, die mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause ging, nahm in der zweiten Hälfte Fahrt auf, mit Nestelbach, das seine Chancen effizient nutzte und letztendlich drei Punkte zu Hause behielt.

Ein ausgeglichenes erstes Drittel

Der Anpfiff in Nestelbach läutete ein Spiel ein, das zunächst von Taktik und gegenseitigem Abtasten geprägt war. Beide Teams starteten mit voller Konzentration und der Wille, keinen frühen Gegentreffer zu kassieren, war deutlich spürbar. Es dauerte bis zur 13. Minute, bis das erste Tor fiel. Ein Elfmeter, sicher verwandelt von Rok Buzeti, brachte die Gastgeber in Führung. Die Antwort von Mühldorf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später erzielten sie durch Maximilian Lafer nach einem Eckball den Ausgleich. Das Spiel war intensiv, beide Mannschaften kämpften um jeden Ball, doch bis zur Halbzeitpause konnten keine weiteren Tore erzielt werden.

Die zweite Hälfte bringt die Entscheidung

Die zweite Spielhälfte begann mit einem Paukenschlag für Nestelbach, als ein Eigentor von Maximilian Lafer sie erneut in Führung brachte. Das Spiel wurde zunehmend hitziger und die Spannung auf dem Spielfeld stieg. Trotz einiger Versuche von Mühldorf, den Ausgleich zu erzielen, dominierte Nestelbach das Spielgeschehen. In der 68. Minute baute Julian Purkarthofer die Führung nach einer brillanten Vorarbeit von Sasha Diakiese aus. Mühldorf versuchte verzweifelt, den Rückstand aufzuholen, doch Nestelbach stand defensiv sicher. Felix Ebner setzte in der 77. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt unter eine starke Mannschaftsleistung. Trotz einiger späten Chancen für Mühldorf blieb es beim Endstand von 4:1, und Nestelbach konnte einen verdienten Sieg feiern.

Das Spiel endete mit intensiven letzten Minuten, in denen Mühldorf noch einmal alles versuchte, um das Ergebnis zu verbessern. Doch Nestelbach verteidigte geschickt und ließ kaum noch Chancen zu. Mit diesem Sieg unterstreicht Nestelbach seine Ambitionen und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Die Fans beider Teams wurden mit einem spannenden und torreichen Match belohnt, das lange in Erinnerung bleiben wird.

Gebietsliga Süd: USV Nestelbach im Ilztal – SV RB Mühldorf, 4:1 (1:1)

77 Felix Ebner 4:1

70 Julian Purkarthofer 3:1

55 Eigentor durch Maximilian Lafer 2:1

19 Maximilian Lafer 1:1

13 Rok Buzeti 1:0

