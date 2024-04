Tabellenführer gestürzt! Weinburg gewinnt überraschend in Kapfenstein!

Details Montag, 01. April 2024 03:38

Zum Rückrundenstart der Gebietsliga Süd gab es einen faustdicke Überraschung. Der ungeschlagene Tabellenführer vom SVU Kapfenstein stolperte im eigenen Stadion gegen den SV Weinburg und verlor nicht nur das Spiel mit 0:1, sondern auch die Tabellenführung. Das Hinspiel war noch eine klare Angelegenheit für Kapfenstein, damals gewann man mit 0:4.

Ein spätes Tor macht zur Pause den Unterschied

Die rund 125 Zuseher, welche am Osterwochenende den Weg zum Kapfensteiner Fußballplatz fanden, sahen von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Der Tabellenführer konnte bei perfekten Fußballwetter keine Chance im Tor unterbringen, ebenso wie der Nachzügler Weinburg. Doch als gefühlt alle schon in der Kabine waren, war es David Pauko der mit 0:1 in der Nachspielzeit sein Team in Front schoss.

Weinburg macht hinten dicht und gewinnt am Ende wichtige Punkte

Wer nach dem Seitenwechsel ein Angriffsfeuerwerk des Tabellenführers erwartete, der irrte. Tore zu schießen sollte an diesem Nachmittag einfach nicht gelingen für die Hausherren, auch beeinflusst von der exzellenten Abwehrleistung rund um Gästegoalie Berat Bingöl. Dass ein so knappes Ergebnis ein hart geführtes Spiel herbeiruft, ist ungeschriebenes Gesetz - der Schiedsrichter Rezai Najeep musste insgesamt neun Gelbe Karten verteilen. In der Schlussphase griff er sogar zur Ampelkarte und schickte Daniel Schwarz vom SV Weinburg frühzeitig (84.) vom Platz. Doch am Ende bezwangen die Gäste den Favoriten auch in Unterzahl mit 0:1 und feiern somit drei wichtige "Osterpunkte".

So steht es um die Teams

Weinburg machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz acht. Vier Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat SV Union Weinburg momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief SV Weinburg konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste Weinburg im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: SVU Kapfenstein kassierte insgesamt gerade einmal 0,92 Gegentreffer pro Begegnung.

Während Kapfenstein am kommenden Samstag Tus Raiba Kirchbach empfängt, bekommt es SV Union Weinburg am selben Tag mit USV Nestelbach im Ilztal zu tun.

Stimme zum Spiel

Weinburg Obmann, Prutsch Helmut:

"Als erstes ein großes Lob an unseren Trainer. Er hat es geschafft in der Vorbereitung eine Mannschaft zu formen! Zum Spiel kann ich nur sagen, dass wir die bessere Mannschaft waren. Sehr diszipliniert, in der Abwehr super gestanden und nach vorne immer gefährlich. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können!"

Gebietsliga Süd: SVU Kapfenstein – SV Union Weinburg, 0:1 (0:1)

47 David Pauko 0:1

Aufstellungen:

Kapfenstein: Bernd Ulrich - Klaus Mitschanek, Peter Wendler, Bali Gashi, Georg Liebmann, Marco Jürgen Schnepf - Andreas Glanz, Kevin Pöltl (K), Alessandro Marcel Dier, Arbias Gashi - Fabian Koller



Ersatzspieler: Fabian Wolf, Philip Kerschberger, Julian Kalcher, Simon Gabriel Vasii, Lukas Ramon Köck, Berdan Karadag



Trainer: Stefan Matzhold

Weinburg: Berat Bingöl, Boris Topic, Nedzad Kecanovic, Gabriel Wolf, Ismar Dedic`, Henry Darko, David Pauko, Mario Kocbek, Marcel Küssner, Serkan Elmas (K), Daniel Schwarz



Ersatzspieler: Marc Kevin Trummer, Valentin Mirtoiu, Patrick Jahrbacher, Felix Wolkinger, Marco Viet, Lorik Bajgora



Trainer: Günter Nöst

by JN

Foto: Instagram Kapfenstein

