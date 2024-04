Torfestival in Großwilfersdorf! Die Ilzer Zweitbesetzung schickt Ottendorf mit einer Packung nach Hause!

Details Montag, 01. April 2024 03:45

Die Vorzeichen vor dieser Partie waren klar. Die Hausherren vom USC Großwilfersdorf/Ilz II galten als Tabellenvierter als klarer Favorit im Derby gegen das Schlusslicht vom USV Ottendorf. Der Aufsteiger hatte wie schon im Hinspiel, welches 1:4 verloren ging, auch dieses mal keine Chance und fuhr mit leeren Händen nach Hause.

Früher Elfmeter bringt die Heimischen auf die Siegesstraße

Einen munteren Beginn beider Teams sehen die rund 100 Zuseher am Karsamstag in Großwilfersdorf und so dauerte es keine zehn Minuten, bis Mihael Sopcic im Strafraum gelegt wurde und sein Teamkollege Felix Seifried zum 1:0 per Elfmeter vollendete. In weiterer Folge drückten die Hausherren auf das nächste Tor, Ottendorf war in der Defensive gefordert und lauerte auf Konter. Nach einer halben Stunde dann eine idente Situation wie bei der Führung. Foul im Strafraum, Seifried verwertete zum 2:0 (33.). Vier Minuten später war es Tobias Breitenberger, der die Führung noch komfortabler aussehen lies, denn er schaltete schneller als der Gästekeeper und markierte das 3:0 (37.). Noch dicker kam es für den Aufsteiger kurz darauf, denn Tim Pfeifer versenkte einen scharfen Pass ebenfalls im Gehäuse (40.).

Auch in Halbzeit zwei spielt nur der Favorit

Der Offensiv-Zug aus Ilz bremste auch nach Seitenwechsel nicht, Marvin Rath erzielte das 5:0 nach einem Stanglpass das "Tor des Jahres" (Zitat: Liveticker) per Hacke (59.). In Minute 73 war das halbe Dutzend dann voll, Jonas Pascal Maier-Samt durfte sich nach schöner Vorarbeit von Nico Meindl ebenfalls in die Torschützenliste eintragen lassen. Meindl setzte dann auch denn Schlusspunkt, als er wieselflink am Ottendorf-Goalie vorbeiging, und trocken den Endstand von 7:0 besorgte (83.). Am Ende war es ein auch in der höhe verdienter Derbysieg für die Heimischen.

So steht es um die Teams

Der Sieg gegen Ottendorf, ohne einen Gegentreffer zu kassieren, gibt USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II neue Hoffnung. Die Mannschaft hat in dieser Saison bereits 39 Tore erzielt und nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Zuletzt lief es mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen gut für sie.

Union SV Raiba Ottendorf hat massive Probleme in der Abwehr, durchschnittlich über zwei Gegentore pro Spiel zu kassieren. Mit nur sieben Punkten aus zwölf Spielen und der schwächsten Offensivleistung der Liga steckt Ottendorf auf einem Abstiegsplatz fest. Die Serie von sechs Niederlagen in Folge macht die Situation nicht besser.

Am kommenden Wochenende tritt USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II am Samstag um 16:00 Uhr gegen USV Murfeld Süd an, während Ottendorf am Sonntag zur gleichen Zeit die Reserve von USV Gnas empfängt.

Stimme zum Spiel:

Trainer Großwilfersdorf/Ilz II, Patrick Rechberger:

"Die Jungs haben im Großen und Ganzen das umgesetzt, dass wir uns vorgenommen haben. Nach einer nervösen Anfangsphase konnten wir nach dem frühen 1:0 durch einen Elfmeter die Kontrolle über das Spiel erlangen und dann den Gegner über weite Teile des Spiels dominieren. Eine solide Leistung, mit einem Ergebnis, das auch in dieser Höhe völlig verdient war. Gratulation an das Team!"

Gebietsliga Süd: USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II – Union SV Raiba Ottendorf, 7:0 (4:0)

83 Nico Maindl 7:0

73 Jonas Pascal Maier-Sampt 6:0

59 Marvin Rath 5:0

40 Tim Pfeifer 4:0

37 Tobias Breitenberger 3:0

33 Felix Seifried 2:0

11 Felix Seifried 1:0

Aufstellungen:

USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf/Ilz II: Dominik Lukas Diethardt - Simon Paier, Felix Seifried, Florian Maximilian Baronigg - Nico Bauer (K), Mihael Sopcic, Jonas Pascal Maier-Sampt, Marcel Tunst, Tobias Breitenberger - Tim Pfeifer, Marvin Rath



Ersatzspieler: Raphael Pummer, Noah Burger, Michael Bernd Schiefer, Matthias Kuchenmeister, Nico Maindl, Jakob Emanuel Baronigg



Trainer: Mag. Patrick Rechberger

Ottendorf: Jan Graßmuk - Robert Reicher, Alexander Wallner (K), Benjamin Almer, Kurt Nistelberger - Kevin Glina, Abdullah Fazlic, Daniel Pichler, Denis Poljanec, Sascha Furlan - Thomas Wild



Ersatzspieler: Lukas Nistelberger, Kevin Kollegger, Markus Rauch, Jure Bracko, Christopher Bauer



Trainer: Helmut Temmel

