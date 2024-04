Nestelbach gewinnt sieben-Tore-Thriller in Weinburg und ist neuer Tabellenzweiter.

Details Montag, 08. April 2024 20:09

Am Samstag entführte der USV Nestelbach im Ilztal mit einem spektakulären 3-4 Auswärtssieg die Punkte aus Weinburg. Die Hausherren vom SV Weinburg konnten sich für die 6-1 Klatsche aus der Hinrunde nicht revanchieren und stehen letztendlich mit leeren Händen dar.

Weinburg geht in Führung - Nestelbach dreht Partie mit Leidenschaft

Die rund 150 Zuseher, welche an diesem heißen April-Samstag den Weg zum Weinburger Sportplatz fanden, bekamen zu Beginn ein vorsichtiges Abtasten beider Teams zu sehen. Die Nöst-Truppe wagte nach knapp einer viertel Stunde erste Versuche vor das gegnerische Tor und sollte prompt belohnt werden. Gabriel Wolf versenkte das Leder aus nächster Nähe zum 1-0 (13.). Danach waren die Gäste natürlich um den schnellen Ausgleich bemüht, welcher auch gelang. Patrick Prem sorgte für den umjubelten Ausgleichstreffer (24.), ebenfalls aus kurzer Distanz, nachdem sich seine Mannschaftskollegen sehenswert vor das Tor kombinierten.

Das Abtasten war daraufhin Geschichte und Nestelbach drückte gewaltig auf das Tor der Heimischen. Doch es brauchte einen Geniestreich, der das Netz wieder zappeln ließ - Rok Buzeti traf aus der eigenen(!) Hälfte über den Keeper hinweg ins Glück - Spiel gedreht (29.). Tobias Tomka war es zu verdanken, dass die Gäste mit einem zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine gingen - er drückte den Ball nach einem Freistoß zum 3-1 über die Linie (36.).

Der Favorit siegt in einer hart umkämpften Partie

Der SV Weinburg erwischte wieder den besseren Start aus der Kabine und belohnte sich wieder früh. David Pauko vollstreckte kaltschnäuzig im Strafraum zum 2-3 Anschlusstreffer (55.). In weiterer Folge wurde die Partie härter, Schiedsrichter Kriehuber musste vermehrt zum gelben Karton greifen. In Minute 78 änderte sich die Farbe der Karte die der Unparteiische zückte, er verwies Nedzad Kecanovic nach einer Notbremse vom Platz. Das Spiel war auf Messers schneide, als Sasha Diakiese nach 85 Minuten mit dem Treffer zum 2-4 für die vermeintliche Entscheidung sorgte. Doch auch in Unterzahl trafen die Hausherren erneut, Henry Darko traf postwendend und sorgte wieder für Spannung (87.). Doch es sollte nichts mehr geschehen und so feierte die Partl-Truppe einen hart umkämpften Auswärtsdreier.

Nächster Prüfstein für SV Weinburg ist die Zweitvertretung von Raiffeisen Pertlstein/Fehring (Samstag, 16:00 Uhr). USV Nestelbach misst sich am selben Tag mit SVU Kapfenstein (18:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Kevin Partl, Trainer Nestelbach:

"Ein hartes Spiel gegen einen sehr starken und ambitionierten Gegner! Haben es leider vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte verpasst den Sack zu zu machen. Die Mannschaft hat sich mit viel Leidenschaft und Kampf diese drei Punkte verdient."

Gebietsliga Süd: SV Union Weinburg – USV Nestelbach im Ilztal, 3:4 (1:3)

87 Henry Darko 3:4

85 Sasha Diakiese 2:4

55 David Pauko 2:3

36 Tobias Tomka 1:3

29 Rok Buzeti 1:2

24 Patrick Prem 1:1

13 Gabriel Wolf 1:0

Weinburg: Berat Bingöl - Boris Topic, Nedzad Kecanovic, Henry Darko, Serkan Elmas (K) - Gabriel Wolf, Ismar Dedic`, Christoph Puntigam, Mario Kocbek, Felix Wolkinger - David Pauko



Ersatzspieler: Patrick Sauer, Patrick Jahrbacher, Marc Kevin Trummer, Marcel Küssner, Marco Viet



Trainer: Günter Nöst

USV Nestelbach im Ilztal: Maximilian Mario Meyer - Tobias Tomka, Fabian Lang - Moritz Iber, Markus Bierbauer (K), Patrick Prem, Rok Buzeti, Felix Ebner, Adrian Amtmann, Enid Alic, Sasha Diakiese -



Ersatzspieler: Patrick Schneider, Josef Trattner, Julian Purkarthofer, Philipp Tschandl, Marcel Dunkl, Bernhard Laundl



Trainer: Kevin Partl

Bilder: USV Nestelbach im Ilztal Instagram

Bericht: JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.