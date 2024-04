Lucky Punch erlöst Markt Hartmannsdorf spät. Kirchbach muss sich zu Hause geschlagen geben.

Details Sonntag, 14. April 2024 09:07

In einem spannenden Duell setzten sich die Wölfe aus Markt Hartmannsdorf mit einem 1:2 Auswärtserfolg beim TuS Kirchbach durch. Das erste Saisonduell in der Gebietsliga Süd brachte keinen Sieger hervor, im Herbst gab es ein 2:2. Am Samstag konnte sich die Wilbacher-Truppe über den Sieg im "Sechs-Punkte-Duell" freuen.

Volley-Hammer macht zur Pause den Unterschied

Im packenden Fußballspiel zwischen Kirchbach und Markt Hartmannsdorf zeigten die Gäste von Beginn an eine offensive und ambitionierte Leistung. Sie setzten das Heimteam immer wieder unter Druck und dominierten das Spielgeschehen in der Anfangsphase.

In der 35. Minute sorgte Fabian Damm für einen spektaklären Moment, als er einen perfekten Volley-Schuss abfeuerte und den Ball unhaltbar im Tor versenkte. Die Fans jubelten begeistert über dieses sehenswerte Tor. Bis zum Pausenpfiff bekamen die rund 120 Zuseher im Kirchbach Tivoli allerdings keine Highlights mehr zu sehen, die Gäste gingen mit der knappen Führung in die Kabine.

Lucky Punch sorgt für wichtige Punkte im Abstiegskampf

Nach dem Seitenwechsel drückten beide Mannschaften auf das Tor des Gegenübers. In Minute 68 dann ein Strafstoß für die Hausherren, welchen Christoph Süssmaier souverän verwandelte und sein Team wieder ins Spiel brachte. Die Spannung auf dem Platz war nach dem 1:1 förmlich greifbar, als beide Teams in der Schlussphase um den Sieg kämpften.

Dann, in der Nachpielzeit, als fast alle mit einer Punkteteilung rechneten, gelang der entscheidende Treffer zum 1:2-Sieg. Nach einer präzisen Freistoßflanke war es Tomaz Podgorec der für Jubel bei den Spielern und Fans sorgte - auch wenn der Treffer als Eigentor gewertet wurde.

Mit diesem späten Tor sicherte sich der HSV drei wichtige Punkte und feierte einen hart erkämpften Sieg.

So steht es um die Teams

Nach dem Sieg klettert Markt Hartmannsdorf auf Rang Acht der Tabelle, mit 14 Punkten im Gepäck. Zwei Plätze tiefer mit zwei Punkten weniger rangiert Kirchbach. Für beide Mannschaften geht es in den kommenden Wochen also in den harten Abstiegskampf, da die untere Tabellenhälfte ja sehr ausgeglichen erscheint (nur fünf Punkte trennen das Tabellenschlusslicht vom siebten Platz).

Nächste Runde muss Kirchbach in Nestelbach ran, Markt Hartmannsdorf gastiert bei Ottendorf zum Derby.

Stimme zum Spiel

Hary Wilbacher, Trainer M. Hartmannsdorf:

"In einer hart umkämpften Partie hatten wir heute das Glück auf unserer Seite. Meine Mannschaft ist sehr gut in das Spiel gekommen und setzte zu Beginn die ersten offensiv Aktionen. Die Führung zur Pause war jedenfalls verdient. Nach Seitenwechsel kam Kirchbach immer besser ins Spiel und gewann mehr Zweikämpfe jedoch ohne ganz große Chancen vor zu finden. Meine Mannschaft zeigte nach dem 1:1 jedoch ein riesen Kämpferherz und so gelang uns nach einer Flanke welche über Umwegen zu Tomaz Podgorolec kam den alles entscheidenden Sieg Treffer zu landen.

Für uns war es enorm wichtiger Sieg gegen einen starken Gegner."

Aufstellungen:

TUS RAIBA KIRCHBACH: Alexander Stanek - Mihael Suhac, Christian Knüppel (K), Andreas Feyertag, Florian Meier - David Ettl, Moritz Pirker, Andreas Fink - Jan Hiebaum, Robert-Sever Sima, Jakob Weber



Ersatzspieler: Lucas Absenger, Christoph Grassmugg, Christoph Süssmaier, Simon Grassmugg, Michael Pöllitsch



Trainer: Markus Kickmaier

USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf: Lukas Terler - Simon Wilbacher, Renaldo Vidovic - Tomaz Podgorelec, Marcel Maier, Noah Fürntrath, Michael Ulz, Martin Sampl, Fabian Damm - Blaz Govedic, Andreas Schmidt (K)



Ersatzspieler: Clemens Legenstein, Stefan Platzer, Marian Fuchs, Jan-Lukas Lasnik, David Rehn, Jakob Wagner



Trainer: Harald Wilbacher

Bericht: JN

