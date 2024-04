Murfeld Süd holt wichtige Punkte in Gnas und gibt die rote Laterne wieder ab!

Details Sonntag, 14. April 2024 15:46

Gebietsliga Süd: Zum Duell zwischen dem USV Gnas II und dem USV Murfeld Süd mussten die Gäste noch als Tabellenschlusslicht anreisen. Nach dem 1:3 Auswärtserfolg gegen die Gnaser Zweitbesetzung am Samstag gab man diesen unerwünschten Titel allerdings wieder an Ottendorf ab. Das Hinspiel im Herbst endete noch ohne Gewinner mit 2:2.

Fulminante Gäste stellen die Weichen auf Sieg

Es dauerte keine 20 Minuten bis der Ball das erste Mal an diesem heißen April-Nachmittag im Netz zappelte. Maximilian Ringert setzte Primoz Potocnik perfekt ein und dieser verwertete eiskalt. Nur vier Minuten später wurde der Torschütze zum Assistgeber - Potocnik findet Tim Kmetec, der locker einschob (24.). Dieser Doppelschlag war für die Heimischen natürlich schwer zu verdauen, es sollte nichts gelingen in Halbzeit eins. Kurz vor der wohlverdienten Pause schlug es ein drittes Mal im Heimtor ein - Nino Gradisnik erhöhte auf 0:3 und ließ sich feiern (42.). Mit diesem überraschend einseitigen Ergebnis ging es in die Kabinen.

Schnelles Tor bringt Hoffnung, doch die Gäste verteidigen mit Überzeugung

Die rund 120 Zuschauer am Gnaser Sportplatz wurden nach dem Seitenwechsel recht schnell mit einem weiteren Tor belohnt, erstmals traf auch die Heimmannschaft. Lukas Kaufmann trug sich mit dem 1:3 Anschlusstreffer in die Torschützenliste ein und machte dieses Spiel richtig heiß (47.). In weiterer Folge fokussiert sich die Kavcic-Truppe auf eine stabile Defensivleistung, was eindrucksvoll gelang. Den Heimischen war der Wille anzuerkennen, doch ein weiterer Treffer blieb ihnen verwehrt. Somit siegte Murfeld Süd in Gnas souverän mit 1:3 und holte wichtige Punkte für den weiteren Saisonverlauf.

So steht es um die Teams

Der USV Gnas II befindet auf Rang sechs, die Ivetic-Truppe holte bereits 19 Punkte und muss sich wohl keine allzu großen Abstiegssorgen machen. Ganz anders sieht es beim USV Murfeld Süd aus, zwölf Punkte bedeuten den vorletzten Platz.

Nächste Woche gastiert Gnas beim Tabellennachbarn Mühldorf - Murfeld Süd empfängt Tabellenführer Siebing zu Hause.

Stimme zum Spiel

Alen Kavcic, Trainer Murfeld Süd:

"Wir haben eine sehr gute 1.HZ gespielt und wir haben den Gegner nicht viel zugelassen. Wir haben den Sieg verdient. Ich gratuliere meinen Jungs!"

Aufstellungen:

Gnas: Sebastian Haas, Daniel Neubauer, Marco Hödl, Michael Kaufmann (K), Justin Stefan Horvat, Lukas Kaufmann, Emanuel Risnek, Jonas Rauch, Bernhard Schantl, Alessandro Sundl, Jan Krobath



Ersatzspieler: Raphael Konrad, Mario Wagner, Julian Huber, Florian Roßmann, Sebastian Scheucher



Trainer: Neven Ivetic

USV Murfeld Süd: Patrick Schantl - Matic Planinsek, Alexander Ploder, Stefan Ploder - Alexander Scholz (K), Tim Kmetec, Maximilian Ringert, Primoz Potocnik, Leon Luttenberger - Nino Gradišnik, Massimo List



Ersatzspieler: Kilian Url, Alen Kavcic, Klaus Url, Gregor Sucher, Nicolas Zöhrer, Josef Haring



Trainer: Alen Kavcic

Bericht JN

Details

