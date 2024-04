Geniale Mühldorfer drehen verrücktes Spiel in Siebing!

Details Sonntag, 28. April 2024 09:13

Gebietsliga Süd: Am Samstag trafen der USV Siebing und der SV Mühldorf aufeinander. Die zu favorisierenden Hausherren verspielten einen 2:0 Vorsprung und verloren am Ende sogar mit 2:5. Mühldorfs Formkurve zeigt weiterhin steil nach oben. Im Hinspiel trennte man sich mit einem 2:2 Unentschieden.

Siebing führt zur Pause verdient mit 2:0

Über 200 Zuseher nahmen am Samstag Nachmittag im Siebinger Waldstadion platz und sahen von Beginn an ein rassiges Spiel. Bereits in den ersten Minuten gab es auf beiden Seiten gefährliche Standardsituationen und so dauerte es keine zehn Minuten, bis der Ball das erste Mal im Netz zappelte. Siebings Alexander Sterf war nach einem Eckball zur Stelle, doch Unglücksrabe Pascal Gutl drückte den Ball bei der Abwehraktion über die eigene Linie (10.). Die Hausherren beflügelte die frühe Führung, sie drückten weiterhin auf das Gaspedal - aber auch Mühldorf versteckte sich nicht und kam zu Chancen. In Mühldorfs besten Phase folgte die kalte Dusche, Siebing konterte sich zum 2:0 - Kapitän Christoph Hainisch vollendete eiskalt (36.). Schiedsrichter Dalibor Popovic beendete diese ansehnliche Gebietsliga-Partie nach 45 Minuten erstmals und bat die Teams in die Kabine.

Mühldorf dreht die Partie durch Traumtore

Die zweite Hälfte begann so, wie die erste endete - hohes Tempo und viele Chancen. Nach rund einer Stunde, in einer Siebinger Druckphase, konterte sich Mühldorf überragend zum Anschlusstreffer - Bostjan Zelko überhob den Heim-Goalie (59.). Doch damit hatten die Gäste nicht genug und wurden noch stärker. Jan Susa knallte das Leder unter die Latte und stellte die Partie wieder "auf Null" - sein Traumtor zum 2:2 ließ die Gäste-Fans jubeln (66.). Weiter herrschte am Feld ein wildes hin und her, dicke Chancen hüben wie drüben, doch es brauchte eine Einzelaktion der Gäste, damit die Zuseher den nächsten Treffer bestaunen konnten. Marco Weinhandl ließ die Heim-Defensive mit einem Haken stehen und traf ins lange Eck zur 2:3 Führung (74.).





Mühldorf konzentrierte sich in Folge auf die Defensivleistung und das sollte auch gelingen. Siebing war in der Schlussphase zwar mächtig am Drücker, doch ein Elfmeter in der Nachspielzeit sollte die Entscheidung bringen. Mühldorfs Doppelpacker Zelko ließ sich nicht zwei Mal bitten und entschied die Partie (92.). Sekunden später traf auch Weinhandl zum zweiten Mal, nach einem Konter war der Endstand von 2:5 hergestellt (94.).





Somit drehte Mühldorf einen 2:0 Rückstand in einen fulminanten 2:5 Auswärtserfolg über Siebing.

So geht es weiter:

Siebing reist am Samstag (17 Uhr) zum SV Weinburg und will diese Pleite wieder ausbessern, um weiterhin vorne dran zu bleiben.

Mühldorf empfängt am selben Tag (18 Uhr) den USV M. Hartmannsdorf und will die Formstärke erneut unter Beweis stellen.

Stimme zum Spiel:

Obmann Mühldorf, Pölzl Christian:

"In der zweiten Hälfte haben meine Jungs in einer viertel Stunde mit drei Zaubertoren gegen gut spielende Siebinger die Partie entschieden. Wie schon gegen Großwilfersdorf hat die Mannschaft sehr viel Moral bewiesen.

Unser Ziel ist es, einer der besten Frühjahrsmannschaften zu werden. Die Qualität hat unsere Mannschaft und die Stimmung im Team ist einfach großartig. Die sehr gute Leistung des Schiedsrichters in diesem Match muss auch erwähnt werden."

Aufstellungen:

Siebing: Fabian Simon, Sulaimon Fatai Adedoja, Christoph Tropper, Gregor Hebar, Miha Psajd, Darko Hitrec, Marco Mayer, Alexander Sterf, Ales Garmut, Christoph Hainisch (K), Michael Simon



Ersatzspieler: Simon Pachernegg, Johannes Wagner, Sandro Kern, Philipp Fauland, Tobias Kaufmann, Sebastian Tscherner



Trainer: Franz Eibl

Mühldorf: Paul Peter Gradischnig, Marsel Müller, Sascha Adlmann, Philipp Hackl, Marco Weinhandl, David Schweinzer, David Bracic, Maximilian Lafer (K), Pascal Gutl, Bostjan Zelko, Jan Susa



Ersatzspieler: Jan Miholic, Mathias Walch, Oliver Reicht, Bostjan Kamnik



Trainer: Zoran Brecelj Foto: SV Mühldorf Bericht: JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.