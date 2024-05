Aus 0:1 mach 2:1 - Kapfenstein dreht das Spiel gegen Gnas II

Details Samstag, 04. Mai 2024 15:38

In einem spannenden Freitagabendspiel sicherte sich SVU Kapfenstein einen knappen 2:1-Sieg gegen USV Gnas II. Trotz eines frühen Rückstands gelang es Kapfenstein, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen und alle drei Punkte zu Hause zu behalten. Die Partie war geprägt von intensiven Momenten und einer dramatischen Schlussphase, in der Kapfenstein seinen Sieg über die Zeit rettete.

Früher Rückschlag und vergebene Chancen

Die Gäste aus Gnas legten einen Blitzstart hin und gingen bereits in der 14. Minute durch einen Kopfball von Fabian Horvat in Führung. Eine schöne Flanke von Kaufmann fand Horvat, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz unterzubringen. Kapfenstein versuchte daraufhin, den Druck zu erhöhen und kam in der 19. Minute zu einer guten Gelegenheit, als ein Freistoß nahe der Strafraumgrenze eine Ecke erzwang, doch der Schuss war zu zentral und der gnaser Torwart konnte abwehren. Trotz weiterer Bemühungen blieb es bis zur Halbzeit beim 0:1 aus Sicht der Heimmannschaft.

Kapfenstein dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit weiteren Chancen für beide Teams. Kapfenstein verpasste in der 53. Minute knapp den Ausgleich, als ein Schuss rechts am Tor vorbeiging. Gnas hingegen konnte in der 58. Minute durch eine geblockte Chance nicht nachlegen. Die Wende kam in der 63. Minute, als Kapfenstein einen Elfmeter zugesprochen bekam. Die darauffolgenden Minuten sahen einen beeindruckenden Doppelschlag der Heimmannschaft. Zuerst traf Bali Gashi in der 67. Minute zum 1:1, bevor Andreas Glanz in der 70. Minute das Spiel komplett drehte und zum 2:1 traf. Gnas versuchte in der Schlussphase alles, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. In der 90. Minute hatten sie noch die Chance auf den Ausgleich, doch der Tormann köpfte nach einem Eckball über das Tor.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Verteidigungsaktionen seitens Kapfenstein, die alles daran setzten, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Mit dem Schlusspfiff nach 95 Minuten, inklusive der Nachspielzeit, konnte Kapfenstein schließlich den hart erkämpften Sieg feiern. Der Endstand von 2:1 spiegelt die dramatische Wendung wider, die Kapfenstein in der zweiten Halbzeit gelang, und zeigt einmal mehr, dass im Fußball bis zum Schlusspfiff alles möglich ist.

Stimme zum Spiel:

Michael Gaber, Obmann Kapfenstein:

"Am Anfang war Gnas überlegen. Unser Tormann und das Glück hat uns im Spiel gehalten. In der zweiten Halbzeit haben wir den Spieß umgedreht und waren dann die stärkere Mannschaft."

Gebietsliga Süd: Kapfenstein : Gnas II - 2:1 (0:1)

70 Andreas Glanz 2:1

67 Bali Gashi 1:1

14 Fabian Horvat 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.