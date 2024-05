Last-Minute-Sieg für USV Gnas II - Pertlstein/Fehring II geht im Heimspiel leer aus

Details Montag, 20. Mai 2024 20:50

In einem spannungsgeladenen Spiel der 19. Runde in der Gebietsliga Süd zeigte sich USV Gnas II am Montag gegen Pertlstein/Fehring II von seiner kämpferischen Seite. Nach einem Hin und Her der Emotionen sicherte sich die Gastmannschaft aus Gnas einen 2:3-Sieg, wobei das entscheidende Tor erst in der Nachspielzeit fiel. Das Hinspiel endete im Herbst mit 1:1.

Unterhaltsame erste Halbzeit - 1:1 nach einer viertel Stunde

Das Match begann mit einem Paukenschlag, als Peter Fasalek bereits in der 4. Minute das 1:0 für die Heimmannschaft erzielte. Der frühe Treffer schien Pertlstein/Fehring II Auftrieb zu geben, doch USV Gnas II ließ sich nicht beirren. Alessandro Sundl sorgte in der 14. Minute für den Ausgleich, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Die Teams schienen nun gleichwertig, beide hatten Chancen, die Führung zu übernehmen. Doch trotz weiterer Gelegenheiten blieb es bis zur Halbzeit beim Stand von 1:1.





Dramtische Schlussphase - Koch wird zum Gnaser Helden

Die zweite Halbzeit begann ohne Tore, ohne wirkliche Highlights. Doch als die Schlussphase eingeläutet wurde, ging es zur Sache. Lukas Kaufmann traf zur 1:2 Führung für USV Gnas II (82.) und setzte die Heimmannschaft unter Druck, einen Weg zurück ins Spiel zu finden. Aber nur wenig später, in der 87. Minute, gelang Jakob Fink der spektakuläre Ausgleich für Pertlstein/Fehring II, was die Fans beider Teams nicht mehr auf ihren Sitzen hielt. Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch dann kam der große Moment von Verteidiger Andreas Koch, der tief in der Nachspielzeit (90+4.) die Gäste in Front schoss. Der Treffer zum 2:3 brachte Gnas den "Auswärtsdreier".

Das Spiel endete Sekunden nach dem Siegtreffer, und die Freude bei USV Gnas II war riesig, während Pertlstein/Fehring II die Niederlage bitter aufnehmen musste. Der späte Treffer von Koch war der Höhepunkt eines ohnehin schon dramatischen Spiels, in dem beide Teams bis zur letzten Sekunde alles gegeben hatten.

Insgesamt war dieses Spiel ein Paradebeispiel für den Nervenkitzel und die Spannung, die der Fußball bieten kann, und ein Beweis dafür, dass in der Gebietsliga Süd jeder Ausgang bis zum Schlusspfiff möglich ist. USV Gnas II nimmt die drei Punkte mit großer Erleichterung mit, während Pertlstein/Fehring II weiterhin im Tabellenkeller anzutreffen ist.





Stimme zum Spiel

Daniel Sundl, Trainer Gnas:

"Diesen Sieg hat sich die Mannschaft heute durch ihren Willen sicherlich verdient. Sind früh in Rückstand geraten und konnten gleich darauf den Ausgleich erzielen. Gehen dann kurz vor Schluss in Führung und bekommen dann leider den Ausgleich. Die Mannschaft wollte unbedingt den Sieg und zum Glück ist uns noch der Lucky Punch gelungen."





Gebietsliga Süd: Pertlstein/Fe. : Gnas II - 2:3 (1:1)

94 Andreas Koch 2:3

87 Jakob Fink 2:2

82 Lukas Kaufmann 1:2

14 Alessandro Sundl 1:1

4 Peter Fasalek 1:0

