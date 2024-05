Leader USV Nestelbach im Ilztal bezwingt Markt Hartmannsdorf souverän

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:02

Im Rahmen der 20. Runde in der Gebietsliga Süd setzte sich der Tabellenführer USV Nestelbach im Ilztal deutlich mit 3:0 gegen den USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf durch. Von Beginn an dominierte Nestelbach das Spielgeschehen und konnte durch gezielte Angriffe früh die Weichen auf Sieg stellen.

Einseitige erste Halbzeit mit frühem Führungstreffer

Bereits in den Anfangsminuten zeigte Nestelbach, dass sie das Spielgeschehen dominieren wollten. Schon in der 2. Minute gab es eine erste nennenswerte Torannäherung, als Moritz Iber einen Freistoß herausholte, der allerdings nicht zum Torerfolg führte. Die Hartmannsdorfer hingegen schlugen meist lange Bälle. Nach einigen verpassten Chancen fiel in der 27. Minute das 0:1 durch Julian Purkarthofer, der nach einer präzisen Flanke von Bernhard Laundl per Kopf traf.

Markt Hartmannsdorf versuchte, zu einer Antwort zu kommen und hatte in der 22. Minute eine große Chance durch Martin Sampl, die jedoch vom Keeper Maximilian Mario Meyer bravourös pariert wurde. Trotz dieser Bemühungen blieb Nestelbach überlegen und drängte auf das zweite Tor, konnte aber vor der Pause nicht weiter nachlegen.

Nestelbach entscheidet das Spiel spät

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Nestelbach kontrollierte das Spiel, während Markt Hartmannsdorf weiterhin Mühe hatte, offensiv gefährlich zu werden. Die Eingewechselten, darunter Sasha Diakiese, brachten frischen Wind ins Spiel der Gäste. Dies zahlte sich aus, als Diakiese in der 87. Minute nach einem Steilpass das 0:2 erzielte, indem er den Ball eiskalt im linken unteren Eck versenkte.

Kurz vor Spielende sorgte der gleiche Spieler für die endgültige Entscheidung. In der 89. Minute traf Sasha Diakiese zum 0:3, indem er den Ball unter die Latte hämmerte, was die Dominanz seiner Mannschaft unterstrich. Trotz einiger Versuche seitens Markt Hartmannsdorf konnte der Heimmannschaft kein Ehrentreffer gelingen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Jojo erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.