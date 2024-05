In letzter Sekunde: USV Gnas II erkämpft sich ein 3:3 gegen USC Großwilfersdorf / Ilz II

Details Samstag, 25. Mai 2024 22:17

Ein atemberaubendes Fußballfest erlebten die Fans beim Spiel zwischen USV Gnas II und USC Großwilfersdorf / Ilz II. In einem Spiel voller Wendungen und spannender Momente endete die Partie in einem dramatischen 3:3-Unentschieden. Diese Achterbahnfahrt bot alles, was das Fußballherz begehrt: Tore, Emotionen und einen Last-Minute-Treffer.

Gnadenlose Gäste in Halbzeit eins - drei Standards bringen die Führung

Der Anpfiff erfolgte und USC Großwilfersdorf / Ilz II setzte gleich zu Beginn alle Hebel in Bewegung. In der 20. Minute nutzte Felix Seifried die erste Gästechance, einen Elfmeter, zum 1:0 für die Gäste. USV Gnas II ließ sich jedoch nicht beirren und fand in der 31. Minute durch Simon Georg Dietz, der nach einem brillanten Pass flach in die rechte Ecke einschob, den verdienten Ausgleich. Kurz darauf drehten die Gäste jedoch erneut auf und erzielten durch Simon Paier (39.) und Jonas Ferdinand Kohl (42.) zwei schnelle Standard-Tore, was den Halbzeitstand auf 1:3 stellte.





USV Gnas II beweist erneut Moral - Ausgleich in letzter Sekunde

Nach dem Pausentee zeigte sich USV Gnas II entschlossen, das Spiel nicht aus den Händen zu geben. Die Heimmannschaft erhöhte den Druck und wurde in der 58. Minute belohnt. Fabian Horvat verwandelte einen Freistoß mit einem fantastischen Schuss mit dem linken Fuß zum 2:3. Dieser Treffer brachte nicht nur Hoffnung zurück, sondern auch neues Leben in das Spiel von USV Gnas II. Die Fans unterstützten ihr Team lautstark, und die Mannschaft drängte auf den Ausgleich. In einer packenden Schlussphase gelang Jan Krobath in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersehnte Ausgleichstreffer zum 3:3. Krobaths Tor war der Höhepunkt einer beeindruckenden Partie und sorgte dafür, dass die Fans von USV Gnas II trotz eines schwierigen Starts letztendlich jubeln konnten.

Das Spiel endete schließlich mit dem 3:3-Unentschieden. Der dramatische Kampf bis zur letzten Sekunde zeigte, warum Fußball so eine fesselnde Sportart ist. Das Unentschieden fühlt sich für USV Gnas II wie ein Sieg an, nachdem sie einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt hatten, während USC Großwilfersdorf / Ilz II mit gemischten Gefühlen abreist, nachdem sie die souveräne Führung nicht über die Zeit bringen konnten.





Stimme zum Spiel

Trainer Gnas II, Daniel Sundl:

"War wie erwartet ein schweres Spiel gegen eine spielstarke Mannschaft. Trotzdem hatten wir die besseren Möglichkeiten vom Spiel heraus und hätten eigentlich führen müssen. Sind dann durch drei Standardtore vom Gegner zur Pause in Rückstand. Wie schon beim letzten Spiel hat meine Mannschaft wieder Moral bewiesen und noch den verdienten Ausgleich erzielen können!"



Aufstellungen:

Gnas: Sebastian Haas, Daniel Neubauer, Simon Georg Dietz, Michael Kaufmann (K), Fabian Horvat, Martin Trummer, Jonas Rauch, Daniel Wolfgang Hierzer, Bernhard Schantl, Alessandro Sundl, Jan Krobath

Ersatzspieler: Mario Wagner, Sebastian Scheucher, Simon Niederl, Jonas Trummer

Trainer: Daniel Sundl





USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf/Ilz II: Raphael Pummer - Felix Brünner, Michael Bernd Schiefer, Simon Paier, Felix Seifried, Florian Maximilian Baronigg - Nico Bauer (K), Jonas Pascal Maier-Sampt, Jonas Ferdinand Kohl, Marcel Tunst - Lukas Ritter

Ersatzspieler: Elias Haupt, Luca Sammer, Thomas Mayer, Jakob Emanuel Baronigg, Johannes Lueger, Noah Burger

Trainer: Mag. Patrick Rechberger





Gebietsliga Süd: Gnas II : USC Großwilfersdorf / Ilz II - 3:3 (1:3)

93 Jan Krobath 3:3

58 Fabian Horvat 2:3

42 Jonas Ferdinand Kohl 1:3

39 Simon Paier 1:2

31 Simon Georg Dietz 1:1

20 Felix Seifried 0:1



Bericht JN





