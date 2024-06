Finaler Spieltag: USC Großwilfersdorf / Ilz II gewinnt Thriller gegen Markt Hartmannsdorf

Im letzten Samstagsspiel der Saison 2023/24 der Gebietsliga Süd (STMK) trafen Markt Hartmannsdorf und USC Großwilfersdorf / Ilz II aufeinander. Obwohl es für beide Teams um nichts mehr ging, boten sie den Zuschauern eine packende Partie mit sechs Toren und vielen aufregenden Momenten. In einem Spiel, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde, zeigte der Gast die stärkeren Nerven und gewann mit 4:2.

Chancenreiche erste Hälfte

Das Spiel begann überpünktlich, und beide Teams suchten schnell den Weg nach vorne. Bereits in der Anfangsphase hatten die Gäste aus Ilz einige gute Aktionen, wobei Jonas Pascal Maier-Samt zweimal die Abwehr der Heim-Mannschaft unter Druck setzte. In der 12. Minute meldete sich auch Markt Hartmannsdorf offensiv zu Wort, als Michael Ulz im Strafraum vom gegnerischen Keeper getroffen wurde, doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus.

Die ersten 45 Minuten verliefen insgesamt ausgeglichen. Beide Teams kamen zu Chancen, ohne jedoch die nötige Effizienz im Abschluss zu zeigen. Ein Distanzschuss von Mihael Sopcic und ein Lupfer von Lukas Ritter für Ilz brachten den Heim-Keeper Lukas Terler in Bedrängnis, aber der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Kurz vor der Halbzeitpause konnte sich Hartmannsdorf mehr Spielanteile erarbeiten, jedoch ohne zählbaren Erfolg. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen.

Torreiches Spektakel in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel richtig Fahrt auf. In der 67. Minute eröffnete Tomaz Podgorelec den Torregen mit einem traumhaften Distanzschuss, der unhaltbar im rechten Kreuzeck landete und Markt Hartmannsdorf mit 1:0 in Führung brachte. Die Freude der Heimfans währte jedoch nicht lange, denn nur zehn Minuten später glich Nico Maindl für Ilz II aus. Mihael Sopcic spielte einen überragenden Steilpass, den Maindl souverän ins rechte untere Eck einschob.

Die Partie blieb spannend und hochintensiv. Markt Hartmannsdorf konnte erneut in Führung gehen, als Andreas Schmidt in der 79. Minute einen Eckball direkt verwandelte. Doch die Gäste gaben nicht auf und erzielten in der 89. Minute den Ausgleich durch Mihael Sopcic, der nach einem Eckball unbedrängt einköpfen konnte.

Die Schlussminuten waren an Dramatik kaum zu überbieten. Jonas Pascal Maier-Samt brachte den Gast in der 90. Minute erstmals in Führung, nachdem er nach einem Steilpass den Keeper umkurvte und ins leere Tor einschob. Nur eine Minute später setzte Luca Sammer den Schlusspunkt zum 4:2 für Großwilfersdorf / Ilz II. Er war erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden und traf nach einer Vorlage von Nico Maindl.

So endete ein packendes und spannendes Fußballspiel mit einem 4:2-Sieg für USC Großwilfersdorf / Ilz II. Trotz der Niederlage feiern die Hartmannsdorfer nach dem Spiel noch ihren Kapitän Andreas Schmidt, der offiziell seine Karriere beendet!

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jojo (38665 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jojo mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.