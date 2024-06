USV Murfeld Süd feiert gegen Meister Nestelbach 5:0-Kantersieg

Der USV Murfeld Süd konnte sich am letzten Spieltag der Gebietsliga Süd in einem beeindruckenden Match gegen den USV Nestelbach im Ilztal mit 5:0 durchsetzen. Nino Gradisnik war am Sonntagnachmittag der überragende Akteur und erzielte nicht weniger als vier Tore für sein Team, das den siebenten Saisonsieg feierte und den Meister mit einer empfindlichen Niederlage aus der Liga verabschiedete.

Elfmeter bringt Hausherren früh in Führung

Die Partie begann etwas verspätet, und Nestelbach, in Gelb spielend, trat von links nach rechts an, während Murfeld in Violett agierte. Schon in der sechsten Minute gab es den ersten Aufreger: Maximilian Beraus wurde im Strafraum von Patrick Prem zu Fall gebracht, und Schiedsrichter Akin entschied auf Elfmeter für Murfeld. Nino Gradisnik trat an und verwandelte den Strafstoß zum 1:0, auch wenn Gästegoalie Patrick Schneider die Ecke geahnt hatte und den Ball unglücklich ins eigene Netz lenkte.

In den folgenden Minuten hatte Nestelbach einige Chancen zum Ausgleich. In der achten Minute eroberte Julian Purkarthofer den Ball und spielte in den Rückraum zu Sasha Diakiese, dessen Lupfer jedoch von Keeper Patrick Schantl pariert wurde. Auch ein direkter Freistoß von Gradisnik in der zehnten Minute forderte den Nestelbacher Torwart, der den Ball jedoch souverän abwehrte.

Die ersten 30 Minuten waren geprägt von intensiven Angriffen beider Mannschaften, wobei der Meister mehrfach knapp am Ausgleich vorbeischrammte. So setzte beispielsweise Jan Kober in der 30. Minute einen Abschluss an die Hand eines Murfelders im Strafraum, aber der Elfmeterpfiff blieb aus. Auch ein weiterer Gradisnik-Freistoß landete nur am Pfosten. Die Nestelbacher zeigten sich kämpferisch, doch Murfelds Defensive hielt stand.

Gradisnik schnürt Viererpack

Nach der Halbzeitpause ging das Spiel intensiv weiter. Nestelbach erwischte zwar den besseren Start, doch es war wieder Murfeld, das zuschlug. In der 49. Minute erzielte Gradisnik per Volley das 2:0, nachdem sein Schuss unglücklich abgefälscht wurde und im linken unteren Eck landete. Die Gäste drängten weiter, doch Schantl im Tor der Murfelder zeigte erneut seine Klasse, als er einen Schuss von Diakiese zur Seite abwehrte.

In der 64. Minute setzte sich Gradisnik erneut stark durch und erzielte das 3:0 für Murfeld. Er drang von der linken Seite in den Strafraum ein, umkurvte Goalie Schneider und schob den Ball aus spitzem Winkel ins leere Tor. Murfelds Angriffswelle war noch nicht vorbei: In der 84. Minute schickte Klaus Url Tim Kmetec steil, der halblinks im Strafraum einschob und auf 4:0 stellte.

Den Schlusspunkt setzte erneut der "Man of the Match" in der 90. Minute. Gradisnik war auf der linken Seite frei durch und schoss ins lange Eck zum 5:0-Endstand. Trotz des deutlichen Rückstands gab sich Nestelbach nicht auf und versuchte weiter, den Ehrentreffer zu erzielen. So konnte Torwart Schantl einen Distanzschuss von Diakiese mit einer spektakulären Parade abwehren.

Nach 96 Minuten pfiff der Unparteiische das Spiel ab, und der USV Murfeld Süd konnte einen 5:0-Kantersieg feiern. Nino Gradisnik war mit seinen vier Treffern der herausragende Spieler des Tages und besiegelte den verdienten Erfolg der Heimischen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jojo (38815 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jojo mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.