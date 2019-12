Zuseher-Statistik: In der Gebietsliga West sorgt ein Team für die große Überraschung!

Details Montag, 23. Dezember 2019 16:41

Insgesamt waren es 90 Begegnungen, der Nachtrag Ehrenhausen gegen Grenzland ist noch ausständig, die in der Hinrunde in der Gebietsliga West über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumen im Herbstdurchgang 11.455 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 127 Beobachtern pro Spiel ergibt. Drei Begegnungen weisen in der Hinrunde jeweils 300 Besucher auf: Lankowitz gegen St. Stefan/St. (13.09), Stainz gegen St. Stefan/St. (27.09) und Stallhofen gegen Wettmannstätten. (13.10).

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Stallhofen 1.430 7 204 2. Lankowitz 1.245 7 177 3. Söding 980 6 163 4. Preding 950 6 158 5. Kaindorf/S. 930 6 155 6. Stainz 1.060 7 151 7. Eibiswald 965 7 137 8. St. Stefan/St. 760 6 126 9. Wettmannstätten 825 8 103 10. Heimschuh 555 6 92 11. Grenzland 490 6 81 St. Martin/S. 490 6 81 13. Ehrenhausen 385 5 77 14. Heiligenkreuz II 390 6 65

by: Ligaportal/Roo

