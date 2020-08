Ungefährderter Sieg: Wettmannstätten gewinnt gegen Allerheiligen [Video]

Details Montag, 31. August 2020 09:14

Exakt 105 Besucher wollten das Spiel UFC Haring-Group Wettmannstätten gegen den USV Allerheiigen II in der Gebietsliga West sehen. DIe Gäste gingen nach 12 Minuten mit 0:1 in Führung. Die Heimelf drehte das Spiel und siegte am Ende mit 3:1, Gerhard Gasser erzielte alle drei Treffer für Wettmannstätten.

EIn spannendes Spiel war die Darbietung der Akteure bei der Partie Wettmannstätten gegen Allerheiligen II. Die Heimischen haderten mit dem Verletzungspech, drei Leistungsträger fielen aus, so konnte der Trainer nicht aus den Vollen schöpfen. Die Gäste, gecoacht von Roland Kerpicz begannen sehr gut und wollten von Beginn an dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Auf der Gegenseite legten sich aber die Gastgeber, unter Coach Thomas Lethmaier auch ordentlich ins Zeug und kamen schon in dieser Spielphase zu einigen Möglichkeiten. EIn Bilderbuchkonter führte in der 12. Minute zur Führung der Gäste. Rok Fercic versenkte den Ball in den Maschen und schoß das 0:1. Nach der Führung übernahm Wettmannstätten das Kommando, Allerheiligen verlegte sein Spiel aufs Kontern. Viele Eigenfehler der jungen Gallier ließen die Hausherren zu einigen Chancen kommen. Es dauerte aber bis zur 41. Minute, ehe der Torgarant auf Seiten der Heimischen Gerhard Gasser per Elfmeter den Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Tor UFC Wettmannstätten 41

Mit diesem Stand pfiff Schiedsrichter Alois Wagner die beiden Teams in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn ging es in ähnlicher Tonart weiter, Wettmannstätten drückte weiter auf die Tube und ließ kaum noch Chancen für die Gäste zu. Vier Minuten reichten Gernot Gasser um sein Team zum Sieg zu bomben.

Gernot Gasser traf dreimal, zwei Treffer fielen aus einem Elfmeter

In der 64. und 68. Minute steuerte er weitere zwei Treffer für seinen Triplepack bei. Das zweite Tor des Stürmers resultierte ebenfalls aus einem Strafstoß. Kurz vor Spielende schickte der Referee den Allerheiligen-Spieler Lukas Rabel vorzeitig in die Dusche, das wars dann auch schon gewesen. Wettmannstätten freute sich über einen wunschgemäßen Auftaktsieg, für Allerheiligen war an diesem Spieltag nicht mehr drinnen. In der nächsten Runde trifft Wettmannstätten im Schlagerspiel der Runde auf den FC Erhart Preding, Allerheiligen II empfängt St. Stefan ob Stainz.

WETTMANNSTÄTTEN - ALLERHEILIGEN II 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (12. Fercic), 1:1, 2:1, 3:1 (41.,64.,68. Gasser)

Stimmen zum Spiel:

Thomas Lethmaier, Trainer Wettmannstätten:

"Das Spiel war sehr gut. WIr sind kompakt gestanden, haben sehr gut gespielt. Unsere jungen Spieler haben ihre Sache sehr gut gemacht. Auch Allerheiligen ist eine gute Mannschaft."

Roland Kerpicz, Trainer Allerheiligen:

"Wir haben viele Eigenfehler gemacht und unsere Konterchancen nicht genützt. Deshalb geht die Niederlage in Ordnung!"

by René Dretnik

