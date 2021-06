Die Corona-Abrechnung: Wer in der Gebietsliga West die Nase vorne hat

Details Dienstag, 08. Juni 2021 18:19

Als am 17. August 2019 die Punktejagd in der Gebietsliga West startet, kann noch niemand ahnen, was in den nächsten zwei Jahren so auf die (Fußball) Welt zukommt. So reicht es zweimal gerade einmal zu halbfertigen Herbstrunden. An Spiele im Frühjahr war nicht zu denken. So kommt man österreichweit im Amateurbereich notgedrungen zu sehr langen Spielpausen. Derzeit und das sollte hoffentlich auch so bleiben, hat es aber stark den Anschein, "der Feind sei besiegt". Nicht zuletzt aufgrund der flächendeckenden Impfungen, sieht es sehr vielversprechend aus, dass, unter Einhaltung der jeweiligen coronabedingten Vorgaben, wieder regelmäßig, ohne Unterbrechungen gekickt werden kann. An der Vereinsbesetzung wird sich nun auch im dritten Jahr nichts ändern. Aber welcher Club steigt in diesen zwei Saisonen (19/20, 20/21) besser bzw. schlechter aus. Ligaportal.at hat schon einmal den in diesen Zeitraum erspielten Punkteschnitt errechnet. Diesmal nimmt Ligaportal.at die Gebietsliga West genauer unter die Lupe:

Platz Verein Spiele Punkte Schnitt 1. Kaindorf/S. 23 60 2,60 2. Lankowitz 23 50 2,17 3. St. Stefan/St. 23 42 1,82 4. Söding 23 36 1,56 5. Allerheiligen II 23 35 1,52 6. Stainz 23 31 1,34 Wettmannstätten 23 31 1,34 8. Eibiswald 22 29 1,31 9. Stallhofen 22 26 1,18 10. Grenzland 22 26 1,18 11. Ehrenhausen/W. 22 22 1,00 12. St. Martin/S. 22 20 0,90 13. Preding 23 19 0,82 14. Heimschuh 22 14 0,63

Photocredit: Ligaportal.at

by: Ligaportal/Roo