Das Leder rollt wieder: 86 Testspiele in der Gebietsliga West sind fixiert

Mit Mittwoch, 19. Mai erwachte auch der steirische Amateurfußball wieder aus dem "Corona-Tiefschlaf". Jetzt gilt es für jeden Verein individuell, zu einem entsprechenden Rhythmus zu finden. Denn eines scheint aufgrund der mehrmonatigen Zwangspause in Stein gemeißelt zu sein. Vieles wird nicht mehr so sein wie es war bzw. ist davon auszugehen, dass sich die Hierarchien in vielen Spielklassen verändern werden. Auf jeden Fall darf man dem Ligastart Anfang August, entsprechend mit großer Erwartung, entgegenblicken. Bislang sind in der Gebietsliga West86 Testspiele terminisiert:

Ehrenhausen/Weinstraße:

Wolfsberg 2:6, St. Andrä/Höch 4:10, Ragnitz (3.7), Rebenland (9.7), Murfeld Süd (17.7), Weinburg (23.7), Großklein II (30.7)

Lankowitz:

SG Kainachtal II 8:1, Edelschrott 2:1, Köflach II (30.6), Kainach (9.7), Groß St. Florian (17.7), St. Josef (23.7), St. Nikolai/S. (24.7), Bad Schwanberg (30.7)

Grenzland:

Pistorf 6:1, Bad Schwanberg (2.7), Wies (6.7), St. Nikolai/S. (10.7), ASKÖ Murfeld (17.7), Groß St. Florian (20.7), St. Andrä/Höch (23.7), St. Johann/S. (31.7)

Preding:

St. Josef 1:3, Flavia Solva (1.7), Wundschuh (5.7), St. Johann/S. (10.7), St. Andrä/Höch (17.7), Gratwein-Straßengel (24.7), SG Lebring II (31.7)

(Auch beim UFC Söding, hier beim Test gegen Mooskirchen, ist man froh, dass das Leder wieder rollt)

Eibiswald:

Großklein II (2.7), Rebenland (13.7), Bad Schwanberg (20.7), Bad Gams (27.7), St. Nikolai/S. (30.7), Wies (31.7)

Heimschuh:

SG Lebring II 7:4, Leibnitz 0:3, Wolfsberg 0:7, St. Margarethen/R. (3.7), St. Andrä/Höch (9.7), Flavia Solva (16.7), St. Johann/S. (23.7), Siebing (30.7)

St. Stefan ob Stainz:

Dobl (28.6), LUV Graz (2.7), Stegersbach (10.7), Gratkorn II (24.7), Bad Gams (30.7)

St. Martin/S.:

St. Josef (29.6), St. Andrä/Höch (2.7), SG Kainachtal II (6.7), Pistorf (9.7), St. Johann/S. (16.7), Bad Gams (23.7), Kumberg (30.7)

Stainz:

St. Nikolai/S. (2.7), Frannach (6.7), Pölfing-Brunn (9.7), Liebenau (20.7), Radmer (24.7), Lobmingtal (30.7)

Stallhofen:

LUV Graz 1:2, Rein (6.7), Stiwoll (9.7), Gratwein-Straßengel (17.7), Wundschuh (26.7), Semriach (31.7)

Wettmannstätten:

Pistorf 7:0, Bad Schwanberg 3:4, St. Nikolai/S. 0:3, Weinitzen (2.7), Gleinstätten (6.7), Eggersdorf (9.7), St. Nikolai/S. (17.7), Mariatrost (24.7), Wundschuh (30.7)

Söding:

Mooskirchen 1:4, Fernitz-Mellach 5:1, Lannach 3:5, SG Kainachtal II 5:1, Dobl (9.7), Pachern (16.7), Edelschrott (30.7)

Allerheiligen II:

Gössendorf 3:0, St. Stefan/R. (31.7)

Photocredit: Johannes Marx/UFC Söding

by: Ligaportal/Roo