Pleitenserie: Eibiswald stürzt St. Martin/S. ins Unglück

Details Samstag, 18. September 2021 17:25

SC MSG Eibiswald wurde gegen den GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. der Favoritenrolle vollends gerecht. Die Hausherren entpuppten sich als freundliche Gastgeber und ließen die Gäste mit einem 0:6-Erfolg die Heimreise antreten.

Andraz Vrabic schnürte einen Doppelpack

Davor Rogina erzielte vor 150 Zuschauern das 1:0 und dies bereits in der 8. Minute. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Andraz Vrabic schnürte einen Doppelpack (31./44.), sodass SC MSG Eibiswald fortan mit 3:0 führte. Der Gast gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Nejc Pecnik baute den Vorsprung von SC Eibiswald in der 59. Minute aus. Mathias Reiterer vollendete zum fünften Tagestreffer in der 61. Spielminute. Lukas Klug stellte schließlich in der 84. Minute den 6:0-Sieg für SC MSG Eibiswald sicher. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr SC Eibiswald einen Kantersieg ein, der von Beginn an nie gefährdet war.

St. Martin kassierte bereits die dritte Pleite am Stück

Der GSV St. Martin/S. entschied Zu Hause in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung für sich. St. Martin bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte GSV St. Martin/S. die dritte Pleite am Stück. SC MSG Eibiswald setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Offensive von SC Eibiswald in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch St. Martin war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 19-mal schlugen die Angreifer von SC MSG Eibiswald in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute SC MSG Eibiswald die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Eibiswald vier Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. SC Eibiswald ist somit seit drei Spielen unbezwungen.

Gebietsliga West: GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. – SC MSG Eibiswald, 0:6 (0:3)

8 Davor Rogina 0:1

31 Andraz Vrabic 0:2

44 Andraz Vrabic 0:3

59 Nejc Pecnik 0:4

61 Mathias Reiterer 0:5

84 Lukas Klug 0:6

Stimme zum Spiel:

Damijan Perus, Trainer Eibiswald:

"Man weiß bei einem Derby nie, was passiert. Wir waren von Anfang an überlegen, wir haben auch spielerisch dominiert. Der Sieg war verdient und ich hoffe, dass es nächste Woche gegen Grenzland so weitergeht."

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!