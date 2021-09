Fulminanter Derbysieg: Grenzland behält im Gemeindederby die Oberhand

Details Montag, 27. September 2021 19:48

Am vergangenen Wochenende fand in der Gebietsliga West das Gemeindederby zwischen dem SC MSG Eibiswald und dem USV Veronik Installationen Grenzland statt. Die Gäste fertigten die Hausherren nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Grenzland ist nun zumindestens bis zum nächsten Derby die Nummer eins in der Marktgemeinde Eibiswald.

Aljas Hribersek zeichnete für einen Triplepack verantwortlich

313 Besucher kamen ins Josef-Fließer-Stadion und verfolgten die Partie der beiden Mannschaften aus Eibiswald. Die Gäste waren von Beginn an hellwach und gingen bereits in der 14. Minute durch Aljaz Hribersek in Front. Der Stürmer düpierte zuerst zwei Gegenspieler und versenkte danach die Kugel zum 1:0 im Kreuzeck. Jetzt wachten auch die Hauherren auf und kamen ihrerseits zu einer Chance, die der Gästetorhüter aber vereiteln konnte. Als die Akteure schon mit den Gedanken in der Halbzeitpause waren, sorgte Hribersek für sein zweites Tor bei diesem Spiel - mit dem 0:2 ging es in die Kabinen. Die zweite Hälfte hatte gerade begonnen, als Tilen Stefanovic den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für USV Grenzland überwand (47.). Sebastian Wippel schraubte das Ergebnis in der 51. Minute mit dem 4:0 für den Gast in die Höhe - jetzt war der Fisch geputzt - den Gastgebern gingen die Ideen aus und sie hatten nichts mehr entgegen zusetzen.

Grenzland feiert den vierten Sieg in Folge

Nach einem Eckball kam der Ball in der 62. Minute zu Hribersek und der Slowene versenkte das Runde aus rund 16 Metern ins Eckige. Sein drittes Tor an diesem Tag brachte schlussendlich auch den 0:5 Endstand. Der SC Eibiswald rangiert nun mit 13 Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen USV Grenzland in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Offensiv sticht der USV Veronik Installationen Grenzland in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 24 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Mannschaft von Coach Dejan Planinsic.

Gebietsliga West: SC MSG Eibiswald – USV Veronik Installationen Grenzland, 0:5 (0:2)

14 Aljaz Hribersek 0:1

43 Aljaz Hribersek 0:2

47 Tilen Stefanovic 0:3

51 Sebastian Wippel 0:4

62 Aljaz Hribersek 0:5

Stimme zum Spiel:

Werner Veronik, Präsident Grenzland:

"Ich war beim Spiel nicht dabei, habe es aber über Ligaportal live verfolgt. Wir haben gewusst, dass wir gut drauf sind. Aber dass es schlussendlich für Eibiswald so schlimm kommt, haben wir uns nicht gedacht. Trotz aller sportlicher Rivalität sind wir trotzdem beide in der selben Gemeinde wohnhaft und da spielen auch noch andere Faktoren mit!"

by ReD

