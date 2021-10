4:0-Auswärtssieg: SVU St. Stefan/St. triumphiert beim FC Preding!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 15:55

SVU St. Stefan/St. kam gegen den FC Preding zu einem klaren 4:0-Erfolg. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von St. Stefan. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Die Auswärtigen ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen die Predinger einen klaren Erfolg. Vor den 99 Zuschauern, die den Weg ins Trockenmax Stadion Preding gefunden hatten, dominierten die Auswärtigen das Geschehen nach Belieben, Preding hatte dem wenig entgegenzusetzen.

Sebastian Traussnigg stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute sieben mit dem 1:0 zur Stelle war. Bereits in der 13. Minute erhöhte Jan Orend den Vorsprung von SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Manuel Krenn einen weiteren Treffer für SVU St. Stefan/St. St. Stefan dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Eigentlich war Preding schon geschlagen, als Paul Hendler das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (61.). Letztlich fuhr SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit lediglich einem Zähler aus acht Partien steht FC Erhart Preding auf einem Abstiegsrelegationsrang. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der FC Preding bislang noch nicht. Der Angriff der Gastgeber ist mit neun Treffern der erfolgloseste der Gebietsliga West. Die Misere von FC Preding hält an. Insgesamt kassierte Preding nun schon sieben Niederlagen am Stück.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen SVU St. Stefan/St. in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz.

Nach der klaren Niederlage gegen SVU St. Stefan/St. ist FC Erhart Preding weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga West.

Gebietsliga West: FC Erhart Preding – SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz, 0:4 (0:3)

7 Sebastian Traussnigg 0:1

13 Jan Orend 0:2

42 Manuel Krenn 0:3

61 Paul Hendler 0:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!