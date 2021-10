Torreiches Remis: St. Martin i.S. und Allerheiligen-Reserve teilen sich die Punkte!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 16:43

GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. spuckte der Reserve von SV Allerheiligen in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 3:3-Remis ab. Die Wetten standen zwar zugunsten von Allerheiligen II. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein. Unterdessen kann ein torreiches Remis gegen den Tabellenführer aus Perspektive der Heimischen durchaus als Achtungserfolg betrachtet werden. 50 Zuseher fanden ihren Weg in die GSV Arena, um vor Ort ein spannendes und am Ende gerechtes Remis zu verfolgen.

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Christian Kobale seine Chance und schoss das 1:0 (42.) für GSV St. Martin/S. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Daniel Galli die Führung der Heimmannschaft aus. Mit der Führung für St. Martin ging es in die Halbzeitpause. Jakob Obenaus war es, der in der 49. Minute das Spielgerät im Tor von GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. unterbrachte. Eine starke Leistung zeigte Maximilian Weber, der sich mit einem Doppelpack für SV Allerheiligen II beim Trainer empfahl (71./82.). Als einige Zuschauer bereits den Gast als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Jure Bracko, der per Freistoß zum Ausgleich traf (87.). Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

GSV St. Martin/S. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme von St. Martin bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 31 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. in dieser Saison. GSV St. Martin/S. verbuchte insgesamt einen Sieg, zwei Remis und fünf Niederlagen. St. Martin entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Nach neun gespielten Runden gehen bereits 17 Punkte auf das Konto von Allerheiligen II und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Offensiv konnte SV Allerheiligen II in der Gebietsliga West kaum jemand das Wasser reichen, was die 28 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Allerheiligen II momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SV Allerheiligen II, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Gebietsliga West: GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. – SV Allerheiligen II, 3:3 (2:0)

42 Christian Kobale 1:0

44 Daniel Galli 2:0

49 Jakob Obenaus 2:1

71 Maximilian Weber 2:2

82 Maximilian Weber 2:3

87 Jure Bracko 3:3

