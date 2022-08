Schützenfest: SV Heimschuh rupft GSV St. Martin/S.

Details Montag, 29. August 2022 10:58

Mit dem neuen Trainer Christopher Marat kehrt der Erfolg nach Heimschuh zurück: Der SV Heimschuh fertigte GSV St. Martin/S. am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 ab. Mann des Tages war Johann Lanzl - er steuerte vier Treffer bei.

Johann Lanzl war nicht zu bremsen

Heimschuh führte zur Halbzeit bereits mit 4:1

Vom Beginn an ließen die Hausherren keine Zweifel aufkommen, wer bei dieser Partie als Sieger vom Platz gehen würde. Für das erste Tor sorgte Philipp Krainer. In der 18. Minute traf der Spieler von Heimschuh ins Schwarze. Die Gäste glichen wenig später aus: Ziga Kus beförderte das Leder zum 1:1 von St. Martin in die Maschen (25.).

Mit einem Doppelpack binnen einer Minute stellte Johann Lanzl die Führung für die Gastgeber wieder her. Nach seinem ersten Tor (33.) traf er wenig später noch einmal (34.) und erhöhte auf 4:1. SV Heimschuh dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

St. Martin hatte kein adäquates Mittel parat

Lanzl hatte auch in der zweiten Hälfte sein Visier richtig eingestellt: Er legte noch zwei Treffer nach (52./61.) und sorgte für die Vorentscheidung. Jan Watz vollendete zum achten Tagestreffer in der 75. Spielminute. Kurz vor Ultimo war noch Jernej Lampret zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S verantwortlich (82.).

Am Ende fuhr SV Heimschuh einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man GSV St. Martin/S. in Grund und Boden spielte.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Heimschuh in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und zwei Niederlagen kassiert.

St. Martin findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. 5:16 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Samstag trifft SV Heimschuh auf USV Wies, GSV St. Martin/S. spielt tags zuvor gegen SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz.

Stimme zum Spiel:

Christopher Marat, Trainer Heimschuh:

"Nach zwei guten Trainingseinheiten hat die Mannschaft das Besprochene super umgesetzt. Ich freue mich für die Burschen, weil sie ihr Potential abgerufen haben."

Gebietsliga West: SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 7:2 (4:1)

82 Jernej Lampret 7:2

75 Jan Watz 7:1

61 Johann Lanzl 6:1

52 Johann Lanzl 5:1

34 Johann Lanzl 4:1

33 Johann Lanzl 3:1

32 Maximilian Koerbler 2:1

25 Ziga Kus 1:1

18 Philipp Krainer 1:0

Startformationen:

Heimschuh: Tobias Veit - Markus Reiterer, Miha Burian, Tobias Tertinjek, Jan Kainz - Raphael Andreas Oswald, Maximilian Körbler, Stefan Matic , BA, Dominik Braunstein - Philipp Krainer, Johann Lanzl (K)

St. Martin/S.: Alexander Schwarz (K) - Ziga Kus, Christian Kobale, Benjamin Strnad, Anzej Macek - Stefan Schmuck, Joze Hudernik, Atanas Yankov Milkov, Nikola Gacic - Jernej Lampret, Ermin Ibrahimovic

by ReD

Foto: SV Heimschuh/Wutte