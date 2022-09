USV Grenzland wacht erst nach dem Rückstand auf!

Details Samstag, 03. September 2022 13:11

Nichts zu holen gab es für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. bei USV Veronik Installationen Grenzland. Das Heimteam erfreute 50 Fans mit einem 4:2. Tilen Stefanovic traf nach 0:2-Rückstand doppelt und ebnete damit den Weg für die drei Punkte.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Benjamin Heric sein Team in der 19. Minute. In der 20. Minute erhöhte Sasha Gutjahr auf 2:0 für FC St. Nikolai i.S. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Tilen Stefanovic in der 28. Minute. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.



In der 47. Minute war Stefanovic mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Danach tat sich lange Zeit nichts, beide Teams kamen aber zu Möglichkeiten. Erst nach 82 Minuten brachte dann Jusuf Dzemailji den USV Grenzland mit 3:2 in Führung. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Klemen Knez, der das 4:2 aus Sicht des Tabellenführers perfekt machte (89.). St. Nikolai i.S. hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Die errungenen drei Zähler gingen für USV Veronik Installationen Grenzland einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensivabteilung von USV Grenzland funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 19-mal zu. USV Veronik Installationen Grenzland weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den siebten Tabellenplatz. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC St. Nikolai i.S. bei. Mit dem Gewinnen tut sich St. Nikolai i.S. weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am Samstag muss USV Grenzland bei SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh ran, zeitgleich wird FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. von FC Lankowitz in Empfang genommen.

Gebietsliga West: USV Veronik Installationen Grenzland – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 4:2 (1:2)

89 Klemen Knez 4:2

82 Jusuf Dzemailji 3:2

47 Tilen Stefanovic 2:2

28 Tilen Stefanovic 1:2

20 Sasha Gutjahr 0:2

19 Benjamin Heric 0:1