Auswärtserfolg: Bretterklieber stellt die Weichen für St. Nikolai auf Sieg

Details Montag, 26. September 2022 21:09

SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz konnte FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. FC St. Nikolai i.S. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SVU St. Stefan/St. einen klaren Erfolg.

In den ersten 45 Minuten verzeichneten beide Mannschaften einen Stangenschuss - die Gäste waren aber viel bissiger als die Heimischen. Keines der beiden Teams brachten ihre Möglichkeiten im Tor unter so setzte der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Nino Bretterklieber machte in der 56. Minute das 1:0 von St. Nikolai i.S. perfekt.

Ein missglückter Freistoß wird von Rucker ideal auf Trettnak weitergeleitet, der alleine vor dem Tor schiesst zu zentral genau auf den Tormann. Der anschließende Eckball zischt am langen Eck vorbei. Moman Rählich, Ticker-Reporter

St. Stefan hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Florian Thomann den Ausgleich (62.). Dass FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Benjamin Heric, der in der 81. Minute zur Stelle war. In der 89. Minute erhöhte Uros Ruis auf 3:1 für die Gäste. Kurz darauf traf David Poljanec in der Nachspielzeit für FC St. Nikolai i.S. (94.). Die 1:4-Heimniederlage von SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als das Heimteam. Man kassierte bereits 29 Tore gegen sich. SVU St. Stefan/St. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Im Angriff weist St. Stefan deutliche Schwächen auf, was die nur acht geschossenen Treffer eindeutig belegen. In dieser Saison sammelte SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. In den letzten Partien hatte SVU St. Stefan/St. kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Trotz der drei Zähler machte St. Nikolai i.S. im Klassement keinen Boden gut. Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FC St. Nikolai i.S. im Mittelfeld der Tabelle.

St. Stefan tritt am Mittwoch, den 28.09.2022, um 19:30 Uhr, bei USV Veronik Installationen Grenzland an. Zwei Tage später (19:00 Uhr) empfängt St. Nikolai i.S. SV Raiffeisen Stallhofen.

Gebietsliga West: SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 1:4 (0:0)

94 David Poljanec 1:4

89 Uros Ruis 1:3

81 Benjamin Heric 1:2

62 Florian Thomann 1:1

56 Nino Bretterklieber 0:1