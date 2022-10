Spätstart: SC Eibiswald wacht erst nach dem Rückstand auf

Details Samstag, 01. Oktober 2022 15:03

Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte SC Eibiswald einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen FC Preding.

Preding legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Aleksa Misic aufhorchen (9./15.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Kenan Mehmeti schlug doppelt zu und glich damit für SC MSG Eibiswald aus (47./70.). Mit einem schnellen Doppelpack (73./77.) zum 4:2 schockte Teo Milic FC Erhart Preding. SC Eibiswald baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Moritz Gosch in der 94. Minute traf. FC Preding ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot SC MSG Eibiswald nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Preding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. FC Erhart Preding findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. FC Preding schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 28 Gegentore verdauen musste. Zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Preding momentan auf dem Konto.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC Eibiswald in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Die Gäste präsentierten sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 26 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SC MSG Eibiswald. Die bisherige Spielzeit von SC Eibiswald ist weiter von Erfolg gekrönt. SC MSG Eibiswald verbuchte insgesamt fünf Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen.

Mit 17 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SC Eibiswald eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei FC Erhart Preding nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am nächsten Freitag reist FC Preding zu SV RB Pichler Bau Gralla, zeitgleich empfängt SC MSG Eibiswald GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S.

Gebietsliga West: FC Erhart Preding – SC MSG Eibiswald, 2:5 (2:0)

94 Moritz Gosch 2:5

77 Teo Milic 2:4

73 Teo Milic 2:3

70 Kenan Mehmeti 2:2

47 Kenan Mehmeti 2:1

15 Aleksa Misic 2:0

9 Aleksa Misic 1:0