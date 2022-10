Wies ist nicht zu knacken: GASV Pölfing-Brunn bleibt nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 01. Oktober 2022 23:02

Für GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn gab es in der Partie gegen USV Wundara Wies, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. USV Wies erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Der Aufsteiger mischt auch die Gebietsliga gehörig auf und bleibt weiterhin Tabellenführer

Der USV Wundara Wies lässt auch im Derby gegen Pölfing Brunn nichts anbrennen

Nik Fasvald brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. In der 37. Minute brachte David Lugonjic das Netz für USV Wundara Wies zum Zappeln. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Für das 3:0 des Tabellenprimus sorgte Roman Bezjak, der in Minute 62 zur Stelle war. In der 78. Minute legte Fasvald zum 4:0 zugunsten von USV Wies nach. GASV Pölfing-Brunn kam kurz vor dem Ende durch Sebastjan Tuhtar zum Ehrentreffer (88.). Schlussendlich verbuchte USV Wundara Wies gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Wer soll USV Wies noch stoppen? USV Wundara Wies verbuchte gegen Pölfing-Brunn die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga West weiter an. Prunkstück von USV Wies ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sieben Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. USV Wundara Wies ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet acht Siege und ein Unentschieden. USV Wies scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn hat 15 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. GASV Pölfing-Brunn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft USV Wundara Wies auf UFC Haring-Group Wettmannstätten, Pölfing-Brunn spielt am selben Tag gegen USV Veronik Installationen Grenzland.

Gebietsliga West: USV Wundara Wies – GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, 4:1 (2:0)

88 Sebastjan Tuhtar 4:1

78 Nik Fasvald 4:0

62 Roman Bezjak 3:0

37 David Lugonjic 2:0

7 Nik Fasvald 1:0

by ReD

Foto: Christian Fauland