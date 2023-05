Klare Angelegenheit: St. Nikolai schlägt Stainz mit 4:1

Details Freitag, 19. Mai 2023 21:50

FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. setzte sich standesgemäß gegen SC Strasser Bau Stainz 1922 mit 4:1 durch. Die Beobachter waren sich einig, dass SC Stainz als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das FC St. Nikolai i.S. am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Stefan Sokulskyi erzielte einen Doppelpack

In den ersten fünf Minuten wurde es zweimal gefährlich vor dem Tor der Gastgeber - Stainz brachte das Runde aber nicht im Eckigen unter. Die Führung des Gastgebers stellte David Poljanec sicher. Der Angreifer traf nach Zuspiel von Ales Skale vor 100 Zuschauern zum 1:0. Nur vier Minuten später vergab Lorenz Reisner eine ganz dicke Möglichkeit, er traf das leere Tor nicht. Somit hatte St. Nikolai i.S. zur Pause hatte eine hauchdünne Führung inne.

In der 57. Minute brachte Marcel Trettnak das Netz - mit Hilfe der Stange - für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. zum Zappeln. Für ruhige Verhältnisse sorgte Stefan Sokulskyj, der nach einem weiten Einwurf seinen Gegenspieler düpierte und das 3:0 für FC St. Nikolai i.S. besorgte (67.). Für das 1:3 der Auswärtself zeichnete Patrick Gutbrunner verantwortlich (70.).

Nr.23 der Sausal Bomber kann es noch. Direkt verwandelter Eckball von Stefan Sokulskyj Moman Rählich, Ticker-Reporter

Mit dem 4:1 sicherte Sokulskyj St. Nikolai i.S. nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (71.). Er verwertete einen Eckball direkt - jetzt waren die Fans in der Flowerpoint-Arena aus dem Häuschen. Am Schluss fuhr FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. gegen SC Stainz auf eigenem Platz einen 4:1-Sieg ein.

So stehts um die Teams

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. FC St. Nikolai i.S. liegt nun auf Platz fünf. Mit 63 geschossenen Toren gehört St. Nikolai i.S. offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga West. FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. FC St. Nikolai i.S. ist seit drei Spielen unbezwungen.

SC Strasser Bau Stainz 1922 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierten die Gäste im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur drei Siegen und sieben Unentschieden sind die Aussichten von SC Stainz alles andere als positiv. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SC Strasser Bau Stainz 1922, sodass man lediglich zwei Punkte holte.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist St. Nikolai i.S. zu GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, tags zuvor begrüßt SC Stainz SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh vor heimischer Kulisse.

Stimme zum Spiel:

Robert Bernhardt, Sportdirektor St. Nikolai:

"Das war ein hochverdienter Sieg. Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen, im zweiten Durchgang waren wir klar die bessere Mannschaft. Mit Stefan Sokulskyi und Dino Avdic haben wir neuen Schwung in die Partie gebracht."

Patrick Steiner, Trainer Stainz:

"Das 4:1 war zu hoch. Wir hätten gleich in Führung gehen können. Wir haben uns bei den Standards schlecht angestellt, aus drei Standardsituationen drei Treffer erhalten. Deswegen haben wir nichts zählbares aus St. Nikolai mitnehmen können. Ich bin dennoch zufrieden, da wir nur mit zwölf Mann die Reise angetreten haben. Sogar mein Co-Trainer hat von Beginn an gespielt."

Gebietsliga West: FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. – SC Strasser Bau Stainz 1922, 4:1 (1:0)

71 Stefan Sokulskyj 4:1

70 Patrick Gutbrunner 3:1

67 Stefan Sokulskyj 3:0

57 Marcel Trettnak 2:0

24 David Poljanec 1:0

Aufstellungen:

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: Patrick Kogler - Boris Topic (74. Rasser), Mario Pfitscher, Simon Sokulskyj, Patrick Possat - Ales Skale (81. Stiegler), Nino Bretterklieber (62. St. Sokulskyi), Marcel Trettnak (K) (81. Klemencic), Eugen Zizek - Sasha Gutjahr (62. Avdic), David Poljanec

SC STRASSER BAU Stainz 1922: Moritz Wellscheller, Mikael Mertkarabetyan, Philipp Schmölzer, Patrick Gutbrunner, Davor Klapka, Lorenz Reisner (84. Reisner), Christopher Kowatschitsch (K), Srdan Krpic, Philipp Weixler (62. Wippel), Sebastian Wenzl, Patrick Eibl

by René Dretnik

Fotos: Gabriele Trettnak

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei