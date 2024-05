Schützenfest: FC St. Nikolai i.S. schenkt dem USV Grenzland acht Stück ein

Details Samstag, 04. Mai 2024 09:39

In einem Spiel, das die Überlegenheit des FC St. Nikolai i.S. von Anfang an unter Beweis stellte, musste der USV Grenzland eine herbe Niederlage einstecken. Mit einem Endergebnis von 8:0 zeigte St. Nikolai eine herausragende Leistung auf dem Platz und ließ Grenzland während der gesamten 90 Minuten kaum Luft zum Atmen. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit einem beeindruckenden 4:0, und ihre Dominanz setzte sich auch in der zweiten Hälfte fort.

David Poljanec steuerte drei Treffer bei

Ein Spiel mit klarer Richtung

Der Anpfiff erfolgte unter regnerischen Bedingungen, doch das schien den FC St. Nikolai i.S. nicht zu stören. Schon in der 23. Minute eröffnete Marcel Trettnak mit einem spektakulären Treffer das Scoreboard, gefolgt von einem Doppelpack von David Poljanec in der 27. und 31. Minute, der die Führung auf 3:0 ausbaute. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Alexander Kerschbaumer, nach einem Abpraller das 4:0 zu erzielen, und ließ die Hoffnungen von USV Grenzland auf ein Comeback schwinden.

Die zweite Halbzeit begann ohne Verschnaufpause für Grenzland, als Kerschbaumer erneut ins Schwarze traf und den Vorsprung in der 44. Minute auf 5:0 erhöhte. Die Dominanz von St. Nikolai zeigte sich in jeder Phase des Spiels, während Grenzland trotz vereinzelter Chancen keinen Erfolg vor dem gegnerischen Tor fand. Teo Milic demonstrierte seine Klasse mit zwei aufeinanderfolgenden Toren in der 69. und 75. Minute, bevor David Poljanec in der 90. Minute mit einem spektakulären Solo zum 8:0 Endstand abschloss.

Ungebrochener Kampfgeist bis zum Schlusspfiff

Trotz des deutlichen Rückstands gab Grenzland nicht auf und versuchte bis zum Schluss, den Ehrentreffer zu erzielen. Ein vermeintliches Tor wurde wegen Abseitsstellung nicht gegeben, und weitere Schüsse verfehlten knapp das Ziel oder wurden vom starken Torwart von St. Nikolai pariert. Die Gäste hingegen nutzten ihre Chancen konsequent und zeigten eine beeindruckende Effizienz im Abschluss.

Das Spiel endete schließlich mit einem spektakulären 8:0 für den FC St. Nikolai i.S., ein Ergebnis, das die Stärke und Spielfreude der Mannschaft unterstreicht. Für USV Grenzland war es ein schwerer Schlag, der jedoch als Ansporn dienen kann, sich in den kommenden Spielen zu verbessern und zurückzuschlagen.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Heric, Trainer St. Nikolai:

"Das war ein fulminanter Sieg. Ich bin absolut stolz auf die Mannschaft. Wir haben nach 15 Minuten komplett das Kommando übernommen und fast aus jeder Chance ein Tor gemacht. Hinten nichts zugelassen, sodass die Null steht. So kann es ruhig weitergehen - das war von hinten bis vorne eine komplett geschlossene hervorragende Mannschaftsleistung."

Gebietsliga West: USV Grenzland : St. Nikolai i.S. - 0:8 (0:4)

91 David Poljanec 0:8

75 Teo Milic 0:7

69 Teo Milic 0:6

55 Alexander Kerschbaumer 0:5

44 Alexander Kerschbaumer 0:4

31 David Poljanec 0:3

27 David Poljanec 0:2

23 Marcel Trettnak 0:1

by René Dretnik

Foto: Gabriele Trettnak

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.