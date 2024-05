Ehrenhausen-Co-Trainer Frühwirth nach dem Kantersieg gegen Stainz: "Das alles so aufgegangen ist, hat uns selbst ein wenig überrascht!"

Details Samstag, 04. Mai 2024 10:51

In einem fulminanten Aufeinandertreffen der Gebietsliga West setzte sich der FC Holcim PHP Management Ehrenhausen mit einem beeindruckenden 6:1 gegen den SC Strasser Bau Stainz 1922 durch. Von Anfang bis Ende zeigte Ehrenhausen eine dominante Leistung, die dem Team wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg bescherte. Mit diesem Sieg verkürzt Ehrenhausen den Abstand auf Stainz auf lediglich drei Punkte und hält die Hoffnung auf den Ligaverbleib am Leben.

Es brennt noch Licht im Keller: Ehrenhausen gewinnt gegen Stainz und lässt sich feiern

Ein Blitzstart und eine Halbzeitführung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für Ehrenhausen, als Timotej Snofl bereits in der 2. Minute das 1:0 erzielte. Dieser frühe Treffer gab den Ton für den Rest des Spiels an. Ehrenhausen setzte Stainz unter Druck und baute die Führung in der 13. Minute durch ein weiteres Tor von Snofl aus. Stainz fand nur schwer ins Spiel und konnte trotz einiger guter Chancen den Rückstand nicht verkürzen. Stattdessen war es Markus Kogler, der kurz vor der Halbzeitpause auf 3:1 erhöhte, nachdem Maximilian Vollenwyder für Stainz den Anschlusstreffer erzielt hatte. Die erste Hälfte endete mit einem klaren Vorteil für die Gastgeber.

Ehrenhausen setzt in der zweiten Hälfte nach

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ Ehrenhausen keine Zweifel aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Markus Kogler erhöhte in der 48. Minute auf 4:1, was die Hoffnungen von Stainz auf eine Aufholjagd zunichtemachte. Die Dominanz von Ehrenhausen wurde in der 53. Minute durch ein Tor von Klaus Fischer weiter unterstrichen, der das 5:1 erzielte. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen, blieb Ehrenhausen die dominierende Mannschaft. Der Höhepunkt der zweiten Halbzeit war das Traumtor von Timotej Snofl in der 77. Minute zum 6:1, womit er seinen Dreierpack komplettierte und das Spiel endgültig entschied. Stainz, das in der zweiten Hälfte kaum noch Akzente setzen konnte, musste sich mit der deutlichen Niederlage abfinden.

Timotej Snofl glänzte mit drei Treffern

Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem klaren Sieg für Ehrenhausen, das damit im Abstiegskampf ein wichtiges Lebenszeichen setzte. Für Stainz hingegen wird die Luft im Kampf um den Klassenerhalt immer dünner. Das Team muss schnellstmöglich wieder zu seiner Form finden, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Ehrenhausen hingegen kann diesen Sieg als Motivationsschub für die kommenden Aufgaben nutzen.

Stimme zum Spiel:

Michael Frühwirth, Co-Trainer Ehrenhausen:

"Wir haben alles umgesetzt was wir uns vorgenommen haben. Das alles dann so aufgegangen ist, hat uns selbst ein wenig überrascht. Leider war der Gegentreffer wieder wie ein Schülerliga-Tor. Der Sieg war aber - auch in der Höhe - mehr als verdient."

Gebietsliga West: Ehrenhausen : SC Stainz - 6:1 (3:1)

77 Timotej Snofl 6:1

53 Goran Alenc 5:1

48 Markus Kogler 4:1

45 Markus Kogler 3:1

30 Maximilian Vollenwyder 2:1

13 Timotej Snofl 2:0

2 Timotej Snofl 1:0

by ReD

Fotos: FC Ehrenhausen

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.