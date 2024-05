Souveräner Auftritt: SV Dobl dominiert SV Stallhofen in einseitigem Match

Details Samstag, 04. Mai 2024 15:17

In einem beeindruckenden Schaukampf besiegte der SV TIBA Austria Dobl den SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen mit einem klaren 6:0. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft SV Dobl ihre Überlegenheit auf dem Platz und ließ den Gästen aus Stallhofen kaum eine Chance zur Entfaltung. Das Spiel, welches an einem regnerischen Freitagabend stattfand, bot zahlreiche Highlights und eine dominante Vorstellung des SV Dobl, der seine Angriffslust und technische Finesse unter Beweis stellte.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei Stallhofen in den ersten Minuten überraschend offensiv agierte, was jedoch nicht in einem Torerfolg mündete. Der SV Dobl fand schnell ins Spiel und eröffnete das Torfestival in der 14. Minute durch einen starken flachen Schuss von Blaz Roskar. Dieses frühe Tor gab den Ton für den Rest des Spiels vor. Trotz einiger guter Chancen für Stallhofen, blieb Dobl dominant und baute die Führung in der 30. Minute durch Pascal Leimisch aus, der den Torwart umkurvte und trocken einschob. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, erhöhte David Karl Lang nach einem Eckball auf 3:0, was die überlegene Spielweise des SV Dobl in der ersten Halbzeit unterstrich.

Unaufhaltsame Offensive sorgt für klaren Endstand

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem weiteren Treffer durch Pascal Leimisch, der in der 53. Minute seinen zweiten Treffer markierte und damit auf 4:0 erhöhte. Nur eine Minute später, in der 54. Minute, zeigte Leimisch erneut seine Klasse und erzielte das 5:0, was die Zuschauer mit Messi-Vergleichen zum Staunen brachte. Den Schlusspunkt setzte Matthias Hecher in der 74. Minute mit einem spektakulären Schuss in den Knick zum 6:0. Obwohl Stallhofen über #3 Hiden und #10 Scheer einige offensive Akzente setzen wollte, gelang es ihnen nicht, die starke Verteidigung des SV Dobl zu durchbrechen.

Der Endstand von 6:0 unterstreicht die beeindruckende Leistung des SV Dobl, der von Anfang bis Ende eine dominante Vorstellung gab. Das Team zeigte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine geschlossene Mannschaftsleistung, die Stallhofen kaum Raum zur Entfaltung ließ. Mit diesem Sieg setzt der SV Dobl ein klares Zeichen an die Konkurrenz und festigt seine Position in der Liga.

Stimme zum Spiel:

Stefan Prießnig, Trainer Dobl:

"Das war ein absolut verdienter Sieg. In den Anfangsminuten hatten wir ein wenig Glück - da hätte Stallhofen in Führung gehen können. Ab diesem Zeitpunkt sind wir dann sehr souverän aufgetreten, haben viele Chancen herausgespielt, sechs Tore gemacht und hätten auch noch höher gewinnen können."

Gebietsliga West: Dobl : Stallhofen - 6:0 (3:0)

74 Matthias Hecher 6:0

54 Pascal Leimisch 5:0

53 Pascal Leimisch 4:0

43 David Karl Lang 3:0

30 Pascal Leimisch 2:0

14 Blaz Roskar 1:0

