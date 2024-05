Spannung und Emotionen: GASV Pölfing-Brunn dreht das Spiel gegen FC Preding

Details Samstag, 04. Mai 2024 15:23

Ein mit Spannung erwartetes Duell in der Gebietsliga West fand zwischen dem FC Erhart Preding und dem GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn statt. Trotz nasser Bedingungen und taktischen Veränderungen - aufgrund von Ausfällen - konnte sich die Gastmannschaft mit einem 3:1 Sieg durchsetzen. Die Begegnung war geprägt von intensiven Momenten und entscheidenden Spielzügen, die letztendlich den Ausgang bestimmten.

Frühe Führung für GASV Pölfing-Brunn

Die Partie begann mit einem aktiven Start beider Mannschaften, wobei der Schiedsrichter Milos Grozdanovic das Spiel leitete. GASV Pölfing-Brunn, die trotz der Abwesenheit zweier Schlüsselspieler antraten, zeigten sich von Beginn an leicht überlegen. In der 40. Minute nutzte Alen Buksek einen schweren Fehler des gegnerischen Torhüters zum 0:1, indem er nach einem Freistoß den Ball im Netz unterbrachte. Kurz darauf, in der 43. Minute, erzielte Philipp Bretterklieber nach einem Eigentor des FC Preding-Innenverteidigers das 0:2. Dieser Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause setzte den FC Preding unter Druck und verschaffte den Gästen einen komfortablen Vorsprung.

FC Preding kämpft, GASV Pölfing-Brunn sichert den Sieg

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte der FC Preding den Druck in der Hoffnung, das Spiel zu drehen. Ihre Bemühungen wurden in der 64. Minute belohnt, als Ivica Grgic den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dieses Tor gab den Gastgebern neuen Schwung, und sie drängten auf den Ausgleich. Trotz mehrerer Chancen und einem Lattenkracher gelang es ihnen jedoch nicht, den Ausgleich zu erzielen. In der 75. Minute sorgte ein brillant ausgeführter Freistoß von GASV Pölfing-Brunn, den Alen Buksek volley nahm und zum 1:3 Endstand verwandelte, für die Entscheidung. Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Intensität geprägt, wobei beide Teams je einen Spieler durch eine Gelb-Rote Karte verloren. Trotz des Ausschlusses von Christopher Steinmetz (FC Preding) und Marcel Poschauko (GASV Pölfing-Brunn) in der 90. Minute, änderte sich am Ergebnis nichts mehr.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für GASV Pölfing-Brunn, die ihre Chancen effizient nutzten und sich durch diesen wichtigen Auswärtssieg drei Punkte sicherten. Der FC Preding hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen, trotz einer Leistung, die Hoffnung auf Besserung macht. Beide Teams zeigten Kampfgeist und Leidenschaft, was diese Begegnung zu einem denkwürdigen Ereignis der Runde machte.

Stimme zum Spiel:

Martin Teißl, Obmann Pölfing Brunn:

"Aufgrund einiger Ausfälle mussten wir taktische Umstellungen vornehmen. Das hat sich aber nicht wirklich bemerkbar gemacht. In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen, die zweite Hälfte war dann ausgeglichen. Darum geht der Sieg aus meiner Sicht in Ordnung."

Gebietsliga West: Preding : Pölfing-Brunn - 1:3 (0:2)

75 Alen Buksek 1:3

64 Ivica Grgic 1:2

43 Eigentor durch Philipp Bretterklieber 0:2

40 Alen Buksek 0:1

