Jeder Schuss ein Treffer: Wettmannstätten schenkt Preding sieben Stück ein - Gasser trifft fünfmal

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 21:53

In einer beeindruckenden Vorstellung setzte sich UFC Wettmannstätten mit einem klaren 7:2 gegen FC Preding durch. Das Spiel, das in der 22. Runde der Gebietsliga West (STMK) stattfand, zeigte eine überragende Leistung der Heimmannschaft, insbesondere von Gerhard Gasser, der vier Tore erzielte. Trotz eines starken Starts von FC Preding konnte UFC Wettmannstätten den Sieg sicherstellen und wichtige Punkte sammeln.

Explosiver Start für Wettmannstätten - 3:0 nach 17 Minuten

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Gerhard Gasser bereits in der 2. Minute das erste Tor für UFC Wettmannstätten erzielte. Seine hervorragende Form bestätigte er nur acht Minuten später, indem er in der 10. Minute das 2:0 nachlegte. Der Torhunger von Gasser war jedoch noch nicht gestillt. In der 17. Minute traf er erneut und erhöhte auf 3:0. Trotz des schnellen Rückstands zeigte FC Preding Resilienz und kam durch Ivica Grgic in der 26. Minute zum 3:1. Dieses Tor gab dem Gastteam kurzzeitig neuen Schwung, konnte aber den Druck von Wettmannstätten nicht stoppen.

Zweite Halbzeit: Wettmannstättens Dominanz setzt sich fort

Nach der Pause kehrte UFC Wettmannstätten mit unverminderter Intensität zurück. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte Jan Lipp in der 46. Minute das 4:1. FC Preding antwortete zwar schnell und Urban Cander markierte in der 51. Minute das 4:2, aber die Hoffnung auf eine Wende war kurzlebig. UFC Wettmannstätten behielt die Kontrolle über das Spiel und Gerhard Gasser fand in der 65. Minute erneut das Netz, was sein viertes Tor des Abends und das 5:2 für sein Team bedeutete. Nur Minuten nach einer Gelb/Roten Karte für Daniel Bretterklieber von FC Preding, was die Gäste in Unterzahl brachte, nutzte Wettmannstätten die Situation weiter aus. Gerhard Gasser’s Teamkollege Emanuel Weleba schloss das Torfestival mit einem letzten Treffer in der 87. Minute zum 7:2 Endstand ab.

Gerhard Gasser machte fünf Tore

Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit und hinterließ eine beeindruckende Bilanz für UFC Wettmannstätten. Mit einem solch entscheidenden Sieg stärkt das Team seine Position in der Liga und setzt ein klares Zeichen an seine Konkurrenten. FC Preding hingegen muss sich von dieser schweren Niederlage erholen und nach Wegen suchen, um in den kommenden Spielen stärker zurückzukommen.

Stimme zum Spiel:

René Poier, Trainer Wettmannstätten:

"Jeder Schuss ein Treffer. Nach dem 3:0 haben wir einen unglücklichen Gegentreffer bekommen. Nach dem Wiederankick sind wir gut rausgekommen und haben sofort das 4:1 gemacht, dann war die Partie entschieden. Der Sieg war auch in der Höhe verdient."

Gebietsliga West: Wettmannstätten : Preding - 7:2 (3:1)

87 Emanuel Weleba 7:2

83 Gerhard Gasser 6:2

65 Gerhard Gasser 5:2

51 Urban Cander 4:2

46 Jan Lipp 4:1

26 Ivica Grgic 3:1

17 Gerhard Gasser 3:0

10 Gerhard Gasser 2:0

2 Gerhard Gasser 1:0

by René Dretnik

Fotos: UFC Wettmannstätten/Jauk

