GSV St. Martin zerlegt USV Grenzland auswärts mit 5:0 - Schauer mit erstem Tor in der Kampfmannschaft

Im Rahmen der 23. Runde der Gebietsliga West zeigte GSV St. Martin/S. eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 5:0-Sieg beim USV Grenzland. Von Beginn an dominierten die Gäste das Spiel und zeigten ihre Überlegenheit auf dem Spielfeld - Darijo Dragosavac war der Star des Spiels, der mit einem Hattrick das Schicksal von USV Grenzland besiegelte. Trainer Pleyer war auf einem Lehrgang und wurde durch Marco Watz vertreten.

Nach dem Sieg feierte man einen, in der Höhe doch überraschenden Auswärtssieg

Nach fünf Minuten trifft Schmuck - zur Pause steht es 2:0 für die Gäste

Bereits in der 6. Minute eröffnete Stefan Schmuck für GSV St. Martin/S. den Torreigen mit einem spektakulären Weitschuss aus 25 Metern - der Kapitän an diesem Nachmittag leitete das Drama für die Gastgeber ein. Dieses frühe Tor erleichterte den weiteren Spielverlauf für die Gäste.

GSV St. Martin, in ihrer Offensive nicht nachlassend, baute ihren Vorsprung weiter aus. In der 19. Minute war es erneut Zeit für das Team um zu jubeln, als Darijo Dragosavac nach einer präzisen Flanke von Zoric per Kopf zum 0:2 traf. Die Heimmannschaft USV Grenzland fand kaum ins Spiel und konnte im ersten Durchgang keine nennenswerte Antwort auf die offensive Macht der Gäste geben.

Links Kapitän und Torschütze „Ronaldo“ Stefan Schmuck und 23.Tore Mann Darijo Dragosavac.

Dragosavac übernimmt die Hauptrolle - Hattrick und am Ende wurde es ein 5:0

Nach der Halbzeitpause zeigte sich ein ähnliches Bild, jedoch kam der Gastgeber stärker ins Spiel und hatte einige Möglichkeiten um den Anschlusstreffer zu erzielen. Die beste Chance hatte Stefanovic, der den Ball aus wenigen Metern nicht im Tor unterbringen konnte.

In der 61. Minute demonstrierte Darijo Dragosavac sein Können, indem er nach einem Solo das Leder gekonnt ins Kreuzeck schoss und somit das 0:3 markierte.

Sein beeindruckender Auftritt an diesem Abend wurde in der 75. Minute mit seinem dritten Tor gekrönt, als er nach einem schnellen Angriff erneut für GSV St. Martin/S. erfolgreich war.

Tor, Toor, Tooor für GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S zum 0:4 4-0 Darijo Dragosavac macht sein 3tes Tor Sebastian Lojnik, Ticker-Reporter

USV Grenzland versuchte verzweifelt ins Spiel zu kommen, aber die gut organisierte Verteidigung der Gäste ließ kaum Chancen zu.

Erstes Tor für den jungen Max Schauer

Die Schlussphase des Spiels gehörte erneut den Gästen, als Max Schauer in der 85. Minute das 0:5 erzielte, was das erste Tor des jungen Spielers für die Kampfmannschaft bedeutete. Trotz aller Bemühungen konnte USV Grenzland das Blatt zu keiner Zeit wenden und musste eine schwere Niederlage hinnehmen.

Das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 0:5, ein Ergebnis, das die Überlegenheit von GSV St. Martin/S. unterstreicht.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit dieser Leistung setzten sie ein starkes Zeichen in der Liga und zeigten, dass man durchwegs auch höher positionierte Teams an einem guten Tag dominieren kann. USV Grenzland hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und auf die nächsten Spiele vorbereiten, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

St. Martin ist nun auf dem 11. Tabellenplatz und man hat nun sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten aus Ehrenhausen. Grenzland ist im unteren Mittelfeld auf dem 9. Platz gereiht. St. Martin empfängt am Wochenende St. Andrä, Grenzland reist nach Stainz.

Stimme zum Spiel

Marco Watz - GSV St. Martin

"Wir hatten sehr viele Ausfälle gehabt. Wir gingen in das Spiel trotzdem mit großen Erwartungen. Man muss sagen, dass dieser Sieg, auch in dierser Höhe, verdient ist!"

Aufstellungen:

Grenzland: Primoz Kanduc - Erwin Tatzer (K), Edi Petek, Klemen Knez, Stas Nabernik, Hakim Mohammadi - Aljaz Grasic, Jusuf Dzemailji, Vid Paradiz, Tilen Stefanovic - Renato Ternik

Ersatzspieler: Jan Mravljak, Ali Husseini, Luca Rainer

Trainer: Dejan Planinsic

St. Martin/S.: Robert Silly - Goran Ivanovic, Tilen Zoric, David Madl, Elias Waltl - Stefan Schmuck (K), Renato Matic, Sebastjan Tuhtar, Markus Saurer, Dominik Steinbauer - Darijo Dragosavac

Ersatzspieler: Gernot Strauß, Max Schauer, Thomas Jasbetz, Daniel Galli

Trainer: Reinhard Pleyer (in diesem Spiel durch Marco Watz vertreten)

Bericht Florian Kober

Gebietsliga West: USV Grenzland : St. Martin - 0:5 (0:2)

85 Max Schauer 0:5

75 Darijo Dragosavac 0:4

61 Darijo Dragosavac 0:3

19 Darijo Dragosavac 0:2

6 Stefan Schmuck 0:1

