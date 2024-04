Sensation im Osten: Fehring und Fürstenfeld fusionieren zum FC Oststeiermark

Details Montag, 01. April 2024 07:04

In einer überraschenden Wendung haben sich die langjährigen Rivalen UFC Fehring und SK Fürstenfeld entschlossen, ihre Kräfte zu vereinen und als gemeinsamer Verein anzutreten. Unter dem Namen "FC Oststeiermark" werden sie in der kommenden Saison in der Landesliga oder sogar höher spielen, mit dem erklärten Ziel, in die Bundesliga aufzusteigen. Bei einer Pressekonferenz am heutigen 1. April wurden die Pläne einer breiten Medienschar präsentiert.

Bundesliga - wir kommen!

"Was Hartberg und Lafnitz können, können wir schon lange. Wir wollen in die Bundesliga!", verkündeten die Vereinsverantwortlichen stolz und ergänzen: "Wir haben bereits in der Vergangenheit intensiv zusammengearbeitet und uns super verstanden, die Fusion war der logische Schritt." Doch für die eingefleischten Fans gibt es einen Wermutstropfen: Die beiden bisherigen Trainer Sascha Stocker und Rainer Pein müssen ihre Plätze räumen. Stattdessen werden sie gemeinsam den Fußballkindergarten leiten und mit ihren Ideen und Expertisen die nächste Generation von Fußballstars formen. Unter ihrer Führung soll auch ein internationales Nachwuchszentrum in Ulan Bator entstehen.

Als neuer Trainer wurde völlig überraschend der bisherige sportliche Leiter von Fehring, Christian Wendler, verpflichtet. Er wird nun - ganz nach englischem Vorbild - die Funktion des Teammanagers ausfüllen und das Team mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen unterstützen. Er hat für diesen Job sogar ein lukratives Auslandsangebot ausgeschlagen und auf das Engagement als Teamchef des afghanischen Damen-Nationalteams verzichtet.

Die Sportanlage Pertlstein soll Champions-League tauglich gemacht werden

Gespielt wird im nächsten Jahr wechselweise noch in Fürstenfeld und Fehring, ab 2026 wird der neue Verein dann die Meisterschaftsspiele auf der Sportanlage in Pertlstein bestreiten, diese wird in der Zwischenzeit zu einem Champions-League tauglichen Stadion umgebaut.

Die Fans sind gespannt darauf, wie sich diese ungewöhnliche Fusion auf dem Spielfeld auswirken wird, doch eines darf schon im Vorfeld verraten werden: Der Kader wird massiv verstärkt, zwei Nationalspieler aus Kambodscha haben bereits unterschrieben. Und ein ungeschliffener Rohdiamant vom afrikanischen Spitzenklub Wakiso Giants wird zukünftig seine Schuhe beim FC Fehring/Fürstenfeld Oststeiermark schnüren. Die Namen wurden uns noch nicht verraten - wir bleiben aber selbstverständlich dran - zumindestens bis zum 1. April 2025.

by Tintifax

Fotos: Petzi

Details

