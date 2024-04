Copa Pele: Pfeffer, Schachner & Co. sorgen für Fußballfieber in Tillmitsch!

Details Freitag, 19. April 2024 11:46

Die legendären Fußballhelden von Pfeffer, Schachner & Co. stehen in den Startlöchern, um Tillmitsch in einen wahren Fußballrausch zu versetzen! Am kommenden Samstag, dem 27. April, wird die Nunner- Arena - die Heimstätte des SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch - zum Schauplatz eines epischen Fußballschlagabtauschs, wenn die Copa Pele All-Stars auf eine Auswahl aus der Südsteiermark treffen.

Toni "Rambo" Pfeffer und Walter "Schoko" Schachner tricksen in Tillmitsch

Die Copa Pele - ein Name, der Fußballfans weltweit zum Träumen bringt. Zwischen 1987 und 1995 war sie die Bühne für Fußballmagie der besonderen Art. Wer erinnert sich nicht an die heldenhaften Spiele, in denen Prohaska & Co. ihre Klasse unter Beweis stellten? 1993 war ein Jahr für die Geschichtsbücher, als das Team den zweiten Platz erreichte. Mit epischen Siegen über Teams wie Deutschland und Uruguay bahnten sie sich den Weg ins Finale, wo Walter "Schoko" Schachner mit einem Fußballfeuerwerk fast im Alleingang den Einzug sicherstellte.

Die Copa Pele steht für mehr als nur Fußball. Sie verkörpert den Geist des Sports, abseits von Star-Allüren und einstudierten Interviews. Hier sind die Stars zum Anfassen, bereit, ihren Fans echten Fußballgenuss zu bieten!

Und jetzt kommt das Sahnehäubchen: Teamkapitän Toni "Rambo" Pfeffer und der unaufhaltsame Walter "Schoko" Schachner haben bereits ihre Teilnahme zugesagt! Aber das ist noch nicht alles. Die Gegnerseite hat ebenfalls eine formidable Aufstellung, angeführt von ehemaligen Bundesliga-Größen wie Bernd Windisch, Gerald Pripfl, Jochen Zadravec und vielen mehr. Wer noch alles mit von der Partie ist, bleibt vorerst ein wohlgehütetes Geheimnis.

Resttickets sind bei den Funktionären, auf OE-Ticket und im Prassers erhältlich

Die Spannung steigt und die Tickets werden knapp! Sichern Sie sich Ihre Plätze für dieses einmalige Ereignis bei den Funktionären des SV Tillmitsch, im Prassers oder auf Ö-Ticket. Ein Benefizspiel, das Sie nicht verpassen sollten! Seien Sie dabei, wenn die Legenden auferstehen und Tillmitsch in Fußballgeschichte eingehen lassen. Ankick ist um 16:00 Uhr – verpassen Sie es nicht! Im Anschluss sorgen "Lolo und die Spritzweintrinker" für musikalische Leckerbissen.

Wir haben Copa-Pele-Teamkapitän Toni Pfeffer vor das Telefon geholt, was sagt er zum Gastauftritt in der Südsteiermark?

Drei Fragen an Toni Pfeffer:

Ligaportal: "Wie ist die Erwartungserhaltung vor diesem Spiel?"

Toni Pfeffer: "Wir freuen uns gegen die Haudegen zu Spielen. Gegen jüngere antreten zu müssen, da tun wir uns schon ein wenig schwer."

Ligaportal: "Ihr habt ja schon in der Südsteiermark gespielt, wie gefällt es euch da?"

Toni Pfeffer: "Egal, wo wir sind, wir sind immer mit voller Begeisterung und Leidenschaft bei der Sache. Wir kommen gerne in die Steiermark - da gefällt es uns sehr gut. Ich freue mich auf die Steirerbuam. Sie haben einen super Humor und werten unsere Mannschaft auf."

Ligaportal: "Wie schauts aus, wenn ihr gegen die Auswahl verliert, gibt es dann ein Straftraining?"

Toni Pfeffer: "Mit dieser Problematik haben wir uns noch nie beschäftigt, weil wir noch nie verloren haben. Wir sind da so wie Leverkusen, derzeit sehr schwer zu schlagen!"

by René Dretnik

Foto: NÖ-Fussballcamps

